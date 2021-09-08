「汪汪隊」蛋糕來了！還可變收納箱 85℃有4款可選

85℃首度與人氣卡通「汪汪隊立大功」合作，推出4款原廠授權的「汪汪隊立大功」蛋糕，包括警長阿奇、救援毛毛、可愛天天和壯壯小礫，整膜蛋糕上有阿奇和毛毛的立體收納盒公仔，蛋糕盒上還印有阿奇和毛毛圖案，沿虛線把大頭撕開立起來，可再變身小孩的玩具收納箱。9/9起全台85℃獨家開賣，業者預估，整膜加切片蛋糕預估可售出13萬個。

「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗」，聽到這句台詞就知道汪汪隊立大功來了，這部由加拿大與美國尼克兒童頻道製作的卡通影集，描述一位11歲的男孩萊德帶著小狗巡邏隊保護海岸城市的故事，一推出就深受世界各地家長和小朋友們的喜愛，還曾獲得美國學齡前動畫收視率排名冠軍。

85℃這次推出兩款整膜蛋糕，「汪汪隊立大功─警長阿奇」（7吋/580元），蛋糕上的立體阿奇公仔有8公分高，底部黃色星星是警長標誌，可以打開收納小東西，旁邊裝飾有巧克力警徽和交通錐，蛋糕體使用香軟的乳酪戚風蛋糕，搭配椰奶香緹與芒果慕斯，夾心葡萄柚Q凍與芒果果餡，滋味酸甜。

「汪汪隊立大功─救援毛毛」（6吋/499元），蛋糕上的毛毛公仔8公分高，底部紅色火焰盒同樣有收納功能，一旁還有巧克力紅色消防栓和火焰，這款以桔香戚風蛋糕為底，搭上蘭姆葡萄與卡士達香緹，夾心Q彈可口的布丁與香濃的牛奶巧酥，大人小孩都適合。

另外兩款切片蛋糕，「汪汪隊立大功─可愛天天」（切片/75元），天天是隊中的飛行高手，負責空勤救難，粉紅巧克力碎屑搭配軟Q的棉花糖，以及造型狗狗掌印巧克力，香軟的法式蛋糕加上草莓牛奶慕斯，搭配甜蜜十足的草莓巧酥與布丁，是小朋友的最愛。

「汪汪隊立大功─壯壯小礫」（切片/75元），小礫擅長挖洞沙雕，黃色巧克力碎屑搭配工具造型巧克力，總是勇往直前的小礫，帶來最香甜可口的美味，法式蛋糕加上蜂蜜牛奶慕斯，搭配Q軟彈牙的柚香Q凍和香濃的柳橙慕斯，酸甜可口。

除了4款汪汪隊立大功蛋糕外，同步推出4款主題蛋糕盒和飲料杯，上面都有可愛的汪汪隊圖案，特別是整膜蛋糕盒，藍色警長阿奇，紅色救援毛毛，可以沿裁切線將兩隻狗狗大臉撕開立起來，瞬間變成立體又超吸睛的阿奇與毛毛玩具收納箱。