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西雅圖全系列盒裝「買一送一」！卡娜赫拉小湯匙加價購

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西雅圖咖啡祭出盒裝商品買一送一活動。圖／西雅圖咖啡提供
西雅圖咖啡祭出盒裝商品買一送一活動。圖／西雅圖咖啡提供

西雅圖極品咖啡於今年9月推出兩款咖啡新品，包括咖柏斯濃萃浸泡式咖啡、白咖啡二合一，提供風味與沖泡的新體驗，即日起至10/19同步於7-ELEVEN門市舉辦「全系列盒裝商品買一送一」活動，此外，另有超可愛卡娜赫拉加購商品。

新品中的「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」，為濾掛咖啡的愛好者提供全新的沖泡體驗，咖柏斯濃萃浸泡式咖啡採獨家專利設計的濾袋材質，使注水有更佳的通透性，只需要往杯中一次注水再配合攪拌咖啡粉，靜待180秒，即可達到完全浸泡、完整萃取。

「西雅圖白咖啡二合一」則源自馬來西亞道地風味的白咖啡，口感奶香濃郁且不甜膩，包裝採復古樣式，設計吸睛。

即日起至10/19到7-ELEVEN實體門市，除了西雅圖全系列盒裝商品買一送一活動，還可加價49元加購超可愛「卡娜赫拉」攪拌湯匙乙支，數量有限，換完為止。

「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」為濾掛咖啡的愛好者提供全新的沖泡體驗。圖／西雅圖咖啡提供
「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」為濾掛咖啡的愛好者提供全新的沖泡體驗。圖／西雅圖咖啡提供

咖啡 西雅圖

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