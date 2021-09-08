餐酒館到你家！Asahi X Indulge Bistro推聯名啤酒禮盒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微醺和美食總能為味蕾帶來相輔相乘的加分效果，日本Asahi啤酒近日特別推出「Asahi SUPER DRY x Indulge Bistro 餐酒館啤酒時光禮盒」，與知名餐酒館Indulge Bistro合作，讓一款禮盒同時擁有3種Asahi SUPER DRY享受方式，享樂加倍。

如何享受這款啤酒時光禮盒？一，可先將玻璃杯、啤酒一同冰鎮半小時以上，將啤酒倒入冰杯純飲，將能更直覺的感受「辛口」的清冽爽口；二，試試加入Indulge Bistro的獨創風味飲，以茶香、花香揉合Asahi SUPER DRY，翻轉味蕾印象；三，酒食、酒食，配酒當然要有「小食」，且搭配Indulge Bistro的西式油封下酒食，讓味蕾格外爽快。

禮盒內容物將包含Asahi SUPER DRY 334ml共2瓶、Asahi SUPER DRY 經典啤酒杯2只、Asahi SUPER DRY 皮革杯墊2只、Asahi SUPER DRY 不鏽鋼開瓶器1只、INDULGE特調風味液2份，其風味將包含了鐵觀音、橙花與野薑花，最後則是INDULGE的特製油封綜合包1份，內有下酒小食包透抽、白蝦、雞心與雞胗，更多禮盒詳情，則可洽 Indulge Bistro 餐酒館。

而如果迫不及待想走出戶外？本地啤酒品牌柏克金則推出「柏克金 x 秋天集點醉開心」活動，只要至指定通路購買指定口味的柏克金啤酒：黃金拉格、德式小麥或科隆啤酒，330ml或500ml，並至活動網頁登錄發票，依10、30、50點不同，即可個別兌換保冷袋、露營椅、烤肉架等獎品。贈品有限，活動則將持續至2021年11月30日為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康