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免費送「角落小夥伴提袋」！藏壽司再開新店 限時9折
來自日本的迴轉壽司「藏壽司」將於9月21日開設「新莊思源路店」，並於9月14日開始試營運。為慶祝開幕，凡消費滿額，就可免費兌換「角落小夥伴提袋」。另外試營運期間，還可享9折優惠。
藏壽司自2020年8月首度進駐新莊，開設新莊宏匯店。此次新開幕的「新莊思源路店」，鄰近捷運幸福站與頭前重劃區，提供有233席的用餐座位，將可提供新莊民眾不同的用餐新選擇。
自9月7日起，藏壽司攜手「角落小夥伴」，推出限量滿額贈禮活動，凡外帶或內用消費滿1,000元並出示活動畫面，即可免費兌換「角落小夥伴造型便利貼」，全台共限量19,550個。即將開幕的「新莊思源路店」也自試營運開始，獨家推出「角落小夥伴提袋」，共有5款造型，凡消費滿1,500元並追蹤官方FB，就可免費獲得1個，送完為止。另外9月14日至9月21日期間，用餐也可享9折優惠。
自9月14日至10月11日期間，全台藏壽司也配合中秋佳節，推出8款「肉壽司」，包括有壽喜牛燒肉握壽司、壽喜牛半熟蛋軍艦、蒜香豬五花、炙烤起司豬五花、雞肉龍田揚握壽司等選擇，每盤40元起。
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