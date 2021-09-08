「老派的生活日曆」步入第4年！2022微百科小書藏復古新思

陪伴大家1000多個日子「老派的生活日曆」即將步入第4年！報時光團隊的老派生活主張也深獲粉絲們熱愛相挺，這次帶來全新「微百科」概念，呈現12個月不同主題圖像故事，期盼將過去與現代做更好的連結，更加勇敢地探索日常、好好生活。

「2022老派的生活日曆」從「微百科」概念出發，內容由「常民生活軌跡進化」切入，全年12個月依生活6面向「食衣住行育樂」進行趣味知識主題分類，不只有大家所喜愛的老報圖像，更精選老報副刊知識短文與特色專欄，藉此窺探過往人們的生活軌跡，讓日曆不只是日曆，也是一本探究台灣文化的百科小書！

假日頁以電影為主題，重溫舊時影視流行文化。 圖／報時光提供

設計上做出創新突破，除了保留老報圖像外，這次引用書籍編排的框線巧思，帶來簡約俐落的視覺感受，增添閱讀的活潑趣味感；內頁色彩也有別於過往，在共24張節慶頁中為老報人物圖像重新著色，還原舊時時尚風格；外包裝則以書盒概念做發想，硬挺材質搭配獨特書腰，讓使用者收到日曆時彷彿收到一本精裝小書般的精緻可愛！

配件部份，為呼應微百科小書概念，首度推出4款不同設計的「藏書票」。早期書籍文物不普及時，人們會將印有個人特殊意義的藏書票貼在書籍扉頁上，作為自己藏書的標誌。此次藏書票除了可以做為藏書、書籤使用，也提供愛好手作拼貼的人有更多素材可運用！

微百科概念，365天不同圖像故事探究台灣生活文化。 圖／報時光提供

「2022老派的生活日曆」，首創把日曆與台灣早期文化生活微百科主題相結合，以百科全書概念，提供365天沉浸式輕復古閱讀享受，探索這片土地的曾有的美好歲月，9月8日起嘖嘖募資上線，把握超早鳥收藏優惠，報時光溫暖陪伴迎接2022！