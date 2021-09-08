Tiffany x Daniel Arsham夢幻藍盒限量雕塑內含珠寶！

以一系列「未來考古學」雕塑物件為代表作的紐約當代藝術家Daniel Arsham，首度與紐約珠寶品牌Tiffany & Co.攜手合作，以Tiffany最廣為人知的經典Tiffany Blue Box®為主角，構思出未來考古學系列中的最新作品：被腐蝕的青銅Tiffany Blue Box®。共49件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑作品，以量身訂製的手工拋光方式呈現銅綠光澤，向Tiffany專屬色調與Arsham Studio識別色致敬，即日起全球發佈。

Daniel Arsham未來考古學系列創作理念，透過想像中的未來視角來重新詮釋當代文物：「我總會被那些在文化歷程中一眼就可以識別出來的物品所吸引，Tiffany Blue Box®正擁有這種力量。我想以不同於原創設計的方式為其變身，創造頹廢與仿舊感，以展現其歷史意涵，在當前世界穩固的地位，以及在未來數十年、甚至幾世紀後將會如何表現。」