採買免下車 愛買量販推快取烤肉箱 飯店星級美食秒上桌

近來疫情又有回溫趨勢，讓今年中秋在家烤肉成為最安心的選擇。愛買量販即日起至9月22日祭出「免下車快取烤肉箱」、「中秋團聚品嚐星級飯店和米其林推薦美食」、「減少賣場逗留時間6款中秋烤肉箱999元起」、「烤肉神器煮烤兩用電烤盤最低6.5折起」和「中秋月餅禮盒9月12日前享9.5折」等優惠，全面搶攻中秋商機。

因應民眾防疫採購中秋烤肉食材的考量，愛買量販首次與「uTagGO」聯手推出「免下車快取服務」，即日起至9月20日期間，只要使用uTagGO App即可將中秋烤肉食材和文旦水果禮盒線上一指下訂，透過指定連結下單，當日18:00前訂購隔日即可於指定時間至愛買板橋南雅店、桃園店和台中水湳店快取服務區免下車付款取貨，省時又防疫。

前往其他分店採購的民眾，愛買量販也推出6款烤肉超值組合，最低999元起，包括獨家限量「日本牛角」燒烤名店明星燒肉組、美澳牛肉暢銷烤肉組，還有追求最安心純淨的Kawa巧活烤肉套組，嚴選豬雞雙拼肉品等。搭配9款燒烤電子小家電最低6.5折起，在家烤肉也不能馬虎。

另外，今年中秋節愛買也特別引進11款名店美食，只要簡單復熱即可輕鬆端出五星美味，包括晶華酒店「冠軍牛肉麵」、漢來飯店「胡椒豬肚軟排骨湯、家鄉獅子頭、蝦仁蒸燒賣」、六福皇宮「水煮牛麻辣鍋」、天香樓「杭式招牌東坡肉」、老協珍「海味街芋頭炊粉、海味街烏參佛跳牆」、鄧師傅功夫菜「波本煙燻烤肋排」和嘉義林聰明「砂鍋魚肉禮盒」等，免外出也能享受飯店級美食。