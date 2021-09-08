快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

施華洛世奇Collection II 奇幻水晶實驗設計超時髦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
經典系列Millenia，在Collection II中展現了充滿未來感的奇幻。
經典系列Millenia，在Collection II中展現了充滿未來感的奇幻。

奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）的創意總監Giovanna Engelbert去年上任，今年初推出全新概念的設計Collection I，將品牌設定為夢幻與科學的幻想實驗室Wonderlab，色彩斑斕的創作強調超越性別、年紀的疆界，讓每個人都能透過搭配展現個人風格，「Collection II讓我們更加深入我們的奇幻世界。深層探索波希米亞主義的精神以及我們奧地利傳承的設計美學，透過現代手法延續著我們的品牌故事。因此，每一件Swarovski水晶作品都成了我們世界的縮影。」

延續Collection I的設計概念，Collection II玩轉色彩、質感與切割，創造出一系列彰顯自我的單品—經典、龐克、甜美、吸睛以及介乎其中充滿個性的作品，Millenia、Lucent、Chroma、Dulcis等既有的創作演變出更豐富多元的新品，包過以往較少出現的髮飾的選擇。品牌的經典Millenia定調為穿搭的基本元素，以彩虹般豐富的切割和色彩持續引領時尚。以數百個精緻切割面打造的Lucent，則以意想不到的幾何型態呈現。

而Collection II也延伸出多種全新的創作：以星星圖騰為主要設計元素的Stella、聚焦手鍊的Letra、挑戰搭配創意的Dextera、以及別出心裁的Imber系列，為今年秋冬預告了有別以往的大膽創新，注入全新的時尚魅力。

施華洛世奇推出全新Collection II系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇推出全新Collection II系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Orbita手鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Orbita手鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Dulcis手鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Dulcis手鍊，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Harmonia鍊墜，6,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Harmonia鍊墜，6,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Millenia穿孔耳環，10,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Millenia穿孔耳環，10,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Lucent大圈耳環，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Lucent大圈耳環，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Stella耳環套組，8,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Stella耳環套組，8,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇推出全新Collection II系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇推出全新Collection II系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Letra手鍊，2,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Letra手鍊，2,490元。圖／施華洛世奇提供
經典系列Millenia，在Collection II中展現了充滿未來感的奇幻。
經典系列Millenia，在Collection II中展現了充滿未來感的奇幻。
施華洛世奇Collection II系列Imber手鍊，13,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Imber手鍊，13,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Chroma戒指，3,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Chroma戒指，3,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Curiosa髮飾，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Curiosa髮飾，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Dextera穿孔耳環，9,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection II系列Dextera穿孔耳環，9,790元。圖／施華洛世奇提供
在Collection II的延續系列中，Lucent的作品皆帶有數百個精緻切割面，以意想不到的幾何型態呈現。
在Collection II的延續系列中，Lucent的作品皆帶有數百個精緻切割面，以意想不到的幾何型態呈現。

品牌

延伸閱讀

《無敵浩克》艾美獎編導肯尼斯．強森　首度出版熱銷新作《傳奇之人》

韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻

奇幻基地20週年，布蘭登．山德森、笭菁等名家私房推薦書單！

王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯

相關新聞

細微之間 以材質細節連貫格局之間的關係

以細微成就完美，在本案中保留了大面積的留白，我們透過材質、線條、燈光等細節的安排，烘托純白的豐富樣貌，以隱喻的手法，展現屋主對於時尚美學的生活態度。

異紋路拼貼 玩翻磁磚 百搭創意

磁磚製造技術的精進及花紋的推陳出新，不僅賦予磁磚運用更多元化的選擇，亦擺脫以往單一款式的搭配方式，激盪出各式不同圖案紋理、大小尺寸等百搭創意，石紋配木紋、木紋配花磚、深色配淺色、平貼配人字貼…，開啟磁磚搭配無限可能的新世代美學。

Tiffany x Daniel Arsham夢幻藍盒限量雕塑內含珠寶！

以一系列「未來考古學」雕塑物件為代表作的紐約當代藝術家Daniel Arsham，首度與紐約珠寶品牌Tiffany & ...

採買免下車 愛買量販推快取烤肉箱 飯店星級美食秒上桌

近來疫情又有回溫趨勢，讓今年中秋在家烤肉成為最安心的選擇。愛買量販即日起至9月22日祭出「免下車快取烤肉箱」、「中秋團聚...

施華洛世奇Collection II 奇幻水晶實驗設計超時髦

奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）的創意總監Giovanna Engelbert去年上任，今年初推出全新概念...

疫情下迎中秋 飯店推外帶烤肉組合搶商機

中秋闔家團圓，不免烤肉歡聚，因應防疫，業者除推出外帶肉品組合，搶中秋烤肉商機，少數飯店在嚴守防疫規範下，也推烤肉趴等專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。