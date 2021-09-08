施華洛世奇Collection II 奇幻水晶實驗設計超時髦

奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）的創意總監Giovanna Engelbert去年上任，今年初推出全新概念的設計Collection I，將品牌設定為夢幻與科學的幻想實驗室Wonderlab，色彩斑斕的創作強調超越性別、年紀的疆界，讓每個人都能透過搭配展現個人風格，「Collection II讓我們更加深入我們的奇幻世界。深層探索波希米亞主義的精神以及我們奧地利傳承的設計美學，透過現代手法延續著我們的品牌故事。因此，每一件Swarovski水晶作品都成了我們世界的縮影。」

延續Collection I的設計概念，Collection II玩轉色彩、質感與切割，創造出一系列彰顯自我的單品—經典、龐克、甜美、吸睛以及介乎其中充滿個性的作品，Millenia、Lucent、Chroma、Dulcis等既有的創作演變出更豐富多元的新品，包過以往較少出現的髮飾的選擇。品牌的經典Millenia定調為穿搭的基本元素，以彩虹般豐富的切割和色彩持續引領時尚。以數百個精緻切割面打造的Lucent，則以意想不到的幾何型態呈現。