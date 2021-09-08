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疫情下迎中秋 飯店推外帶烤肉組合搶商機

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄英迪格-Pier No.1戰斧海鮮雙拼外帶組合。圖／飯店提供
高雄英迪格-Pier No.1戰斧海鮮雙拼外帶組合。圖／飯店提供

中秋闔家團圓，不免烤肉歡聚，因應防疫，業者除推出外帶肉品組合，搶中秋烤肉商機，少數飯店在嚴守防疫規範下，也推烤肉趴等專案，讓中秋佳節能吃得安全、玩得盡興。

中秋佳節，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店高雄中山館今年推出「秋饗月宴－海陸燒烤熟食外帶組合餐」，由主廚精選口感紮實的美國帶骨牛小排、微香辣的紐澳良烤雞翅、鹽烤大草蝦、在地烤小卷、復古台式大腸小腸串、飽滿玉米鮮菇串和蛤蠣鮮魚湯，當日現烤現烹，佐上主廚特製烤肉醬，還有清爽田園綜合沙拉、法國麵包和家庭號汽水，海陸風味一次滿足。

高雄英迪格每年都會在Pier No.1頂樓露天酒吧舉辦高空烤肉趴，今年受疫情影響，則推出內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合，內用單人平均最低1000元起，可暢快享受澎湃海陸燒烤及啤酒。飯店強調，內用座位都設隔板並維持1.5公尺的社交距離，嚴守防疫規範，不讓疫情破壞過節好心情!

高雄英迪格飯店表示，9月10日至10月10日止在露天酒吧Pier No.1的「星光燦爛烤肉專案」，每天限量十組，需提前3天預約。有內含厚切戰斧豬排、鮮嫩雞腿與豬里肌的「豬雞海鮮三吃」及「牛肉海鮮雙拼」兩款，2種套餐都含有魷魚串、大草蝦、蛤蜊、打狗黑輪、新鮮蔬菜及海尼根生啤酒等豐盛好料，九月每週五至週日還有美式BBQ餐車駐點，各式烤物直接上桌。

飯店另也推出「海陸大餐饗宴」及「戰斧海鮮雙拼」兩款外帶組合，一組約供4人分享，品嘗到52oz美國特選戰斧牛排及多樣鮮美食材。

高雄圓山飯店「星光燒烤」向來具有口碑，迎接中秋到來，9月4日起每周六、日傍晚5點30分到晚間9點在戶外花園廣場推出「星光烤肉派對」。飯店表示， 為保障客人安全的用餐環境，會控制人流、採實聯制、量測體溫、採梅花座、加裝隔板，桌距保持1.5公尺以上，且由工作人員協助取餐。

和逸飯店•高雄中山館_「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐，由飯店主廚當日現烤，海陸風味一次滿足。圖／飯店提供
和逸飯店•高雄中山館_「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐，由飯店主廚當日現烤，海陸風味一次滿足。圖／飯店提供
和逸飯店•高雄中山館_「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐＿口感紮實的帶骨牛小排。圖／飯店提供
和逸飯店•高雄中山館_「秋饗月宴」海陸燒烤熟食外帶組合餐＿口感紮實的帶骨牛小排。圖／飯店提供
高雄英迪格-Pier No.1海陸大餐饗宴外帶組合。圖／飯店提供
高雄英迪格-Pier No.1海陸大餐饗宴外帶組合。圖／飯店提供

烤肉 中秋 海鮮

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