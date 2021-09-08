專屬調飲師帶著走！一手掌握的氣泡水隨手瓶 隨時為生活打氣

疫情煩悶的日子，相信大家都被悶壞了。隨著疫情趨緩，各場所開放，讓生活逐漸步入正軌，你是不是也準備好出外郊遊踏青了呢！為提升生活便利性的家電品牌－RICHMORE 最新推出的攜帶型「RichSoda 氣泡水瓶」，結合氣泡水機與隨手瓶，適合放入隨身背包中攜帶出門，任何飲品需要氣泡時，輕輕一轉就可沁涼暢飲！

顛覆傳統氣泡水機，打破僅能在室內使用的限制

氣泡水機與隨手瓶合而為一，輕巧隨行好攜帶，瓶身重量僅約400公克，放入隨身背包中剛剛好，讓你隨時隨地都能享用新鮮氣泡的暢快涼爽！

不需插電，上山下海動靜皆宜

100% 的機械式結構，完全不需要電力就能使用，無論是在高山露營或是海灘度假，甚至是在辦公室為生活打拼，都能隨時來一杯解渴的氣泡飲，只需要透過迷你氣彈就能進行打氣，新鮮氣泡飲就完成囉！

化身調飲師製作屬於自己的獨特風味

RichSoda 氣泡水隨手瓶除了純水外，還能打入果汁、茶飲、調酒等，更增添飲品的暢快口感。二氧化碳與氮氣兩款迷你氣彈自由選擇，更增添飲品的層次與風味，特調專屬於個人的「限定版」氣泡飲。