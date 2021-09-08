獨／銷魂麵的起點！東區「大師兄麻辣鍋物」悄熄燈

人氣麻辣鍋又少一間！鄰近台北微風廣場商圈的「大師兄麻辣鍋物」，以特製麻辣鍋底，還有招牌的「銷魂麵」著稱，連職棒界大師兄「林智勝」都曾是座上嘉賓。但是近日遭目擊已經拆下招牌悄悄歇業，結束7年的經營歷史。

創立於2014年底的「大師兄麻辣鍋物」，店內提供有澳洲和牛小排、美國Prime霜降牛、西班牙伊比利豬等多種肉品，並且還有海鮮、時蔬與火鍋丸餃；其中最著名的招牌，就是結合辣油、麻辣湯、豆腐等食材的「銷魂麵」，成為許多顧客用餐時必定享用的餐點。在2017年時，也延伸發展出「大師兄銷魂麵舖」，專門提供銷魂麵餐點，目前在雙北、台中、台南、桃園等地都有分店。