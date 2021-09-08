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獨／銷魂麵的起點！東區「大師兄麻辣鍋物」悄熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大師兄麻辣鍋物提供有多種肉品、海鮮與招牌的「銷魂麵」。圖／擷取自大師兄麻辣鍋物粉絲頁
大師兄麻辣鍋物提供有多種肉品、海鮮與招牌的「銷魂麵」。圖／擷取自大師兄麻辣鍋物粉絲頁

人氣麻辣鍋又少一間！鄰近台北微風廣場商圈的「大師兄麻辣鍋物」，以特製麻辣鍋底，還有招牌的「銷魂麵」著稱，連職棒界大師兄「林智勝」都曾是座上嘉賓。但是近日遭目擊已經拆下招牌悄悄歇業，結束7年的經營歷史。

創立於2014年底的「大師兄麻辣鍋物」，店內提供有澳洲和牛小排、美國Prime霜降牛、西班牙伊比利豬等多種肉品，並且還有海鮮、時蔬與火鍋丸餃；其中最著名的招牌，就是結合辣油、麻辣湯、豆腐等食材的「銷魂麵」，成為許多顧客用餐時必定享用的餐點。在2017年時，也延伸發展出「大師兄銷魂麵舖」，專門提供銷魂麵餐點，目前在雙北、台中、台南、桃園等地都有分店。

本次熄燈的「大師兄麻辣鍋物」，在google評論上獲得超過500則評論，平均獲得3.7分。在今年5月底時，官方粉絲團曾發布公告，表示因疫情升溫，因此暫停對外營業。但近期不僅門口招牌已經被拆掉，也掛上店面出租的廣告看板，營業狀況亦已經改為「永久停業」。對於大師兄麻辣鍋物熄燈一事，「大師兄銷魂麵舖」則低調澄清，表示大師兄銷魂麵舖與大師兄鍋物多年前就已無關聯，因此不便多做說明。

大師兄麻辣鍋物的門口招牌已經拆除，並掛上出租字樣。記者陳睿中／攝影
大師兄麻辣鍋物的門口招牌已經拆除，並掛上出租字樣。記者陳睿中／攝影

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