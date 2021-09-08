iPhone 13外型沒新意？相機功能升級藏在這個細節裡

蘋果稍早宣布將在台灣時間9月15日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，但近期網路上各種關於iPhone 13新機的消息、規格，甚至價格已經傳得沸沸揚揚，連配件品牌們也都蓄勢待發準備迎接新一波換機潮。而坊間也再度出現了完整系列的打樣模型機，一起搶先來看看iPhone 13可能有哪些進化！

綜合外媒消息，今年iPhone 13基本上會延續去年iPhone 12一口氣推出4款機型的策略，同樣設計概念的外觀與機身尺寸大小，但鏡頭模組將可能有明顯升級。另外，正面聽筒位置更接近邊框，因此許多人在意的螢幕瀏海範圍也有望可以縮小一些。

乍看之下，iPhone 13模型機的方形外觀幾乎與去年iPhone 12推出的4種機型相同，所以雖然瀏海可能縮小，但螢幕尺寸應該不會有太大變化，依舊是5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、同樣是6.1吋的iPhone 13 Pro，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max。2款iPhone 13維持雙鏡頭規格，最明顯的變化就是鏡頭排列方式從直排變成斜對角；而iPhone 13 Pro系列則是維持3鏡頭再加上Lidar鏡頭的規格。不過，仔細看4款模型機的鏡頭模組都比iPhone 12系列還要稍微大一些，在Pro系列上的差異又更明顯，也讓大家也可以更期待今年的新機在拍攝功能上可能會有更大幅度的進化。