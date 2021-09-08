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iPhone 13終於要來了！蘋果秋季發表會9月15日串流登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蘋果稍早正式發出今年秋季發表會線上活動邀請函，將於台灣時間9月15日凌晨1點登場。圖／蘋果提供
蘋果稍早正式發出今年秋季發表會線上活動邀請函，將於台灣時間9月15日凌晨1點登場。圖／蘋果提供

果粉們盼了好多天，終於等到Apple Event蘋果秋季發表會正式發出邀請函，確認將於台灣時間9月15日凌晨1點於線上舉辦，全球將可透過官網一同欣賞在蘋果總部Apple Park拍攝的發表會直播

在此次發出的邀請函中，簡短地寫上「California Streaming」，邀請函的畫面背景則是一顆閃耀發光的蘋果Logo懸浮在霧面的湖面上，是否代表著新機的Logo設計會有新變化？而這也是蘋果發表會難得出現如此具象化的背景圖像。

依照往年慣例，9月發表會首發亮相的應該就是眾所矚目的iPhone 13系列，預估將延續去年iPhone 12一口氣推出4款機型的策略，同樣設計概念的外觀與機身尺寸大小，另外則是在硬體規格、相機鏡頭，以及軟體新功能上做更新。

另外，依照外媒爆料，發表會中可能還會有新一代的AirPods，以及Apple Watch Series 7也一同亮相；而也有傳聞指出，蘋果可能會像去年連辦3場發表會的模式，稍後於另外的發表會推出iPad mini系列新機種，想要換機的果粉們可以一起拭目以待。

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