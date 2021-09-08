聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 13終於要來了！蘋果秋季發表會9月15日串流登場
果粉們盼了好多天，終於等到Apple Event蘋果秋季發表會正式發出邀請函，確認將於台灣時間9月15日凌晨1點於線上舉辦，全球將可透過官網一同欣賞在蘋果總部Apple Park拍攝的發表會直播。
在此次發出的邀請函中，簡短地寫上「California Streaming」，邀請函的畫面背景則是一顆閃耀發光的蘋果Logo懸浮在霧面的湖面上，是否代表著新機的Logo設計會有新變化？而這也是蘋果發表會難得出現如此具象化的背景圖像。
依照往年慣例，9月發表會首發亮相的應該就是眾所矚目的iPhone 13系列，預估將延續去年iPhone 12一口氣推出4款機型的策略，同樣設計概念的外觀與機身尺寸大小，另外則是在硬體規格、相機鏡頭，以及軟體新功能上做更新。
另外，依照外媒爆料，發表會中可能還會有新一代的AirPods，以及Apple Watch Series 7也一同亮相；而也有傳聞指出，蘋果可能會像去年連辦3場發表會的模式，稍後於另外的發表會推出iPad mini系列新機種，想要換機的果粉們可以一起拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言