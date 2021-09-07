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吃鮭魚、抽iPhone 再送鮭魚購物袋！美威鮭魚優惠開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
單筆消費滿1,000元，即贈購物袋乙個（單筆消費項目需含「極盛鮭魚三重奏」或「加州起司炙燒鮭魚握壽司」任一道主餐）。圖／美威鮭魚提供
單筆消費滿1,000元，即贈購物袋乙個（單筆消費項目需含「極盛鮭魚三重奏」或「加州起司炙燒鮭魚握壽司」任一道主餐）。圖／美威鮭魚提供

夏末初秋最適合享受海味鮮食，在防疫期間同步提升防護力。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至10月31日攜手與挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council）舉辦一系列優惠，包括上傳發票就有機會抽中最新iPhone、iPad、挪威生鮮鮭魚等好禮。

全台美威鮭魚專賣店嚴選挪威直送的生食級鮭魚，變化多種料理巧思，凡點購「極盛鮭魚三重奏」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」、「戰斧鮭魚紅藜麥便當」或「炙燒鮭魚盛」任一挪威鮭魚入饌餐點，或是購買「生鮮鮭魚片」，即可至活動官網（https://reurl.cc/pgqep4）上傳消費明細及發票參加抽獎。其中，「極盛鮭魚三重奏」定價268元、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」定價238元、「炙燒鮭魚盛」定價79元，消費主餐即可以優惠價49元加購。　

此外，美威鮭魚專賣店加碼贈送限量購物袋，凡單筆消費滿1,000元（消費需含「極盛鮭魚三重奏」或「加州起司炙燒鮭魚握壽司」任一道主餐），即贈限量購物袋；即日起至10月12日另有挪威直送「生鮮鮭魚片」95折限時優惠（定價範圍1,540元~2,200元，價格依實際重量而定），凡購買整片或半片，也可獲得限量購物袋。

美威鮭魚專賣店「加州起司炙燒鮭魚握壽司」定價238元。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚專賣店「加州起司炙燒鮭魚握壽司」定價238元。圖／美威鮭魚提供
「加州起司炙燒鮭魚握壽司」以和風洋食的概念，將鮮嫩滑順的挪威鮭魚融合金黃起司、明太子美乃滋，炙燒後，香濃起司焦香撲鼻，更添層次。圖／美威鮭魚提供
「加州起司炙燒鮭魚握壽司」以和風洋食的概念，將鮮嫩滑順的挪威鮭魚融合金黃起司、明太子美乃滋，炙燒後，香濃起司焦香撲鼻，更添層次。圖／美威鮭魚提供
「極盛鮭魚三重奏」嚴選挪威直送頂級厚切鮭魚生魚片、炙燒鮭魚，搭配晶瑩剔透的鮮美鮭魚卵、香鬆醋飯，一次享有鮭魚多樣化的柔嫩鮮味。圖／美威鮭魚提供
「極盛鮭魚三重奏」嚴選挪威直送頂級厚切鮭魚生魚片、炙燒鮭魚，搭配晶瑩剔透的鮮美鮭魚卵、香鬆醋飯，一次享有鮭魚多樣化的柔嫩鮮味。圖／美威鮭魚提供

鮭魚 挪威 生鮮

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