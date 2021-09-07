吃鮭魚、抽iPhone 再送鮭魚購物袋！美威鮭魚優惠開跑

夏末初秋最適合享受海味鮮食，在防疫期間同步提升防護力。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至10月31日攜手與挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council）舉辦一系列優惠，包括上傳發票就有機會抽中最新iPhone、iPad、挪威生鮮鮭魚等好禮。

全台美威鮭魚專賣店嚴選挪威直送的生食級鮭魚，變化多種料理巧思，凡點購「極盛鮭魚三重奏」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」、「戰斧鮭魚紅藜麥便當」或「炙燒鮭魚盛」任一挪威鮭魚入饌餐點，或是購買「生鮮鮭魚片」，即可至活動官網（https://reurl.cc/pgqep4）上傳消費明細及發票參加抽獎。其中，「極盛鮭魚三重奏」定價268元、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」定價238元、「炙燒鮭魚盛」定價79元，消費主餐即可以優惠價49元加購。