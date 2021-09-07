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鞍馬王子李智凱 名表上身帥登時尚雜誌封面

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
甫獲得奧運銀牌的李智凱，近日應時尚雜誌邀請採訪，展現長達十頁的封面故事，並剖析一路以來的心路歷程。圖 / PRESTIGE提供
甫獲得奧運銀牌的李智凱，近日應時尚雜誌邀請採訪，展現長達十頁的封面故事，並剖析一路以來的心路歷程。圖 / PRESTIGE提供

「鞍馬王子」李智凱今年參加東京奧運2020勇奪銀牌，除了振奮人心，更讓電影「翻滾吧男孩」電影中的夢想成真。日前李智凱歸國後即受時尚雜誌邀請，除了「完美落地」登上時尚雜誌PRESTIGE的九月號封面，更帥氣配戴瑞士名表崑崙表（CORUM），展現從大男孩到男人的時髦風範。

李智凱最早為人認識，是因為他的故事被翻拍為「翻滾吧！男孩」，在2005年登上大螢幕。一路以來除了練習、人生故事勵志，李智凱又以大量高難度「湯瑪士迴旋」完成的鞍馬動作，在體操界發光發熱，並在本屆東京奧運獲得銀牌，寫下體育職涯新高峰。在長達10頁的封面故事中，李智凱金句連發，例如「坐二望一，就是還有努力的空間。還有可以繼續努力的目標，其實是幸福的。」同時在訪問中他也分享了練習不順利時跟鞍馬「對話」的趣事、奧運前放手一搏接受手術的心情，以及練體操其實「是一件幸福的事」。

而拍攝封面時，李智凱並戴上多款崑崙（CORUM）的海軍上將系列（Admiral）腕表，其中一款是以綠色立體壓紋翻領的外套搭配海軍上將系列精鋼計時碼表，另一套造型則李智凱則身穿直條紋的劍領西裝外套搭配海軍上將（Admiral）42毫米藍面自動腕表。2021年新款的海軍上將系列腕表，又分為計時碼表、自動腕表等不同功能，該系列表款具備特殊的12邊形，有稜有角，加上12面海事旗所代表的小時時標，展現鮮明的獨特風格，也像李智凱一路以來的堅持、有稜有角，在多變、未知的體育征途上，最終以傑出成就定錨，寫下自己的全新一頁。

「鞍馬王子」李智凱今年參加東京奧運2020勇奪銀牌，除了振奮人心，更讓電影「翻滾吧男孩」電影中的夢想成真。圖 / PRESTIGE提供
「鞍馬王子」李智凱今年參加東京奧運2020勇奪銀牌，除了振奮人心，更讓電影「翻滾吧男孩」電影中的夢想成真。圖 / PRESTIGE提供
CORUM，海軍上將系列藍色自動腕表，價格店洽。圖 / CORUM提供
CORUM，海軍上將系列藍色自動腕表，價格店洽。圖 / CORUM提供
「鞍馬王子」李智凱日前除了登上時尚雜誌PRESTIGE的9月號封面人物，並戴上CORUM表，展現大男孩的率直稚氣。圖 / PRESTIGE提供（合成圖）
「鞍馬王子」李智凱日前除了登上時尚雜誌PRESTIGE的9月號封面人物，並戴上CORUM表，展現大男孩的率直稚氣。圖 / PRESTIGE提供（合成圖）

東京奧運 海軍 腕表

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