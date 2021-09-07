鞍馬王子李智凱 名表上身帥登時尚雜誌封面

「鞍馬王子」李智凱今年參加東京奧運2020勇奪銀牌，除了振奮人心，更讓電影「翻滾吧男孩」電影中的夢想成真。日前李智凱歸國後即受時尚雜誌邀請，除了「完美落地」登上時尚雜誌PRESTIGE的九月號封面，更帥氣配戴瑞士名表崑崙表（CORUM），展現從大男孩到男人的時髦風範。

李智凱最早為人認識，是因為他的故事被翻拍為「翻滾吧！男孩」，在2005年登上大螢幕。一路以來除了練習、人生故事勵志，李智凱又以大量高難度「湯瑪士迴旋」完成的鞍馬動作，在體操界發光發熱，並在本屆東京奧運獲得銀牌，寫下體育職涯新高峰。在長達10頁的封面故事中，李智凱金句連發，例如「坐二望一，就是還有努力的空間。還有可以繼續努力的目標，其實是幸福的。」同時在訪問中他也分享了練習不順利時跟鞍馬「對話」的趣事、奧運前放手一搏接受手術的心情，以及練體操其實「是一件幸福的事」。