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限量艾德菲調和威士忌秋節禮盒CP值超高 600元搞定

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
艾德菲「調和」蘇格蘭威士忌禮盒，附贈艾德菲限量專屬威杯，建議售價600元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾德菲「調和」蘇格蘭威士忌禮盒，附贈艾德菲限量專屬威杯，建議售價600元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

享譽國際的蘇格蘭威士忌品牌艾德菲（Adelphi）酒業集團，針對威士忌愛好者們的日常飲用需求，推出了艾德菲調和式蘇格蘭威士忌；國內代理商豪邁國際首次推出台灣限量的艾德菲「調和」中秋禮盒，附贈一只艾德菲限量專屬威杯，建議售價600元，CP值超高。

艾德菲調和式蘇格蘭威士忌由4種穀物原酒，加上來自斯貝賽及艾雷島的麥芽威士忌勾兌而成，帶有洋梨、香草等斯佩賽的果香，餘味漸漸透出艾雷島特有的泥煤炭風格，酒體圓潤平衡且結構完美，支撐度佳，艾雷煙燻風味溫暖綿長，香草的香氣繚繞不散。

艾德菲調和式蘇格蘭威士忌非常適合水割（Mizuwari）飲法，將大冰塊放進高球（Highball）杯或可林（Collins）杯中，然後以「1比2」（1份威士忌，2份水）、「1:2.5」（1份威士忌，2.5份水）或「1比3」（1份威士忌，3份水）的比例混合。此外，將整支酒放進冷凍庫，再倒出來凍飲；或者僅加水品飲，都是很不錯的品飲方式，搭餐或餐後飲用都相宜。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

蘇格蘭 品牌 中秋 中秋節

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