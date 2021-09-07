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童年回憶MONO橡皮擦放大了 誠品開學季設計文具特蒐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Tombow推出放大版橡皮擦造型帆布收納袋與帆布手提袋。圖／誠品書店提供
Tombow推出放大版橡皮擦造型帆布收納袋與帆布手提袋。圖／誠品書店提供

每回在開學季，總會精選各式設計文具的誠品書店，總是讓文具控期待又有什麼文具新鮮貨，這回推出的特色文具包括經典品牌Tombow把招牌MONO橡皮擦變大了，同步推出放大版橡皮擦造型帆布收納袋，還有經典藍白與黑色圖騰的帆布手提袋，讓童年的回憶變身成不同樣式繼續陪伴。

學生時期的鉛筆盒裡，總有MONO橡皮擦的身影，就算長大了少有機會使用到橡皮擦，但Tombow把招牌MONO橡皮擦變身成不同的形狀，像是放大版橡皮差造型的收納袋，無論放文具、3C、化妝品或是旅行用品，都相當實用。另外還推出分別印上經典藍白與黑色圖騰的帆布手提袋，直立式把手設計，把復古融入新潮感，設計令人注目。

許多大人小孩都愛的鬼滅之刃，日本sun-star推出鬼滅之刃角色使用的日輪刀造型鉛筆，塗裝、刀把、刀鍔等細節都有，也附上設計成刀座的筆蓋，讓書寫時光充滿熱血，是鬼滅迷必收的文具。

MIDORI的木製白板有貓咪、雲朵、房子等多款可愛造型，小信箋尺寸方便記事，白板背後附有磁鐵可吸附在座位裝飾。日本文具Sakura復古童趣的「標記蠟筆」，可為筆記本上的重點上色，主打不輕易暈開、不滲透，更不必擔心墨水用完，隨附的限定鐵盒可當作收納盒使用。

日本文具事務用品品牌MAX推出動物系列釘書機，釘書機有了獅子、野狼、熊貓等叢林動物設計；美國設計品牌KIKKERLAND恐龍造型便條紙夾，可愛的動物設計都為工作事務增添樂趣。

即日起誠品線上祭出開學文具優惠5折起；於誠品全台實體門市單筆消費滿888元即贈200元實體及線上抵用券。

sun-star推出鬼滅之刃角色使用的日輪刀造型鉛筆。圖／誠品書店提供
sun-star推出鬼滅之刃角色使用的日輪刀造型鉛筆。圖／誠品書店提供
日本文具事務用品品牌MAX推出動物系列釘書機，有獅子、野狼、熊貓等叢林動物造型。圖／誠品書店提供
日本文具事務用品品牌MAX推出動物系列釘書機，有獅子、野狼、熊貓等叢林動物造型。圖／誠品書店提供
美國設計品牌KIKKERLAND恐龍造型便條紙夾，嘴巴可夾住便條紙，後面凹槽設計可以放入尺、筆等。圖／誠品書店提供
美國設計品牌KIKKERLAND恐龍造型便條紙夾，嘴巴可夾住便條紙，後面凹槽設計可以放入尺、筆等。圖／誠品書店提供

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