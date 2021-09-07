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用回收皮革做拼貼包 TOD’S攜手藝術家推永續新系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供

物盡其用、減少浪費是許多時尚品牌近幾年致力推崇的概念，尤其永續概念蔚為風潮，大家在生產過程中也盡可能達到友善環境的標準。義大利時尚品牌TOD’S最近就推出全新的「MOSAIC（馬賽克）永續手工概念企劃」，除了迎接剛揭幕的米蘭國際家具展之外，最重要的就是再次示範如何將「創意」與「不浪費」理念完美結合。

整個「MOSAIC永續手工概念企劃」分為兩個部分，其一是TOD’S邀請了美國當代藝術家Willie Cole採用品牌回收皮革製作獨一無二的雕塑系列，並安排在米蘭的MOSAIC特別發布活動揭幕，接著也會在巴黎、倫敦、紐約和邁阿密巡迴展出。其二是推出Willie Cole與馬爾凱區的TOD’S工匠攜手設計的系列包款，並在TOD’S蒙特拿破崙大街旗艦店展出。

談到傳統的馬賽克拼畫技藝，其實是源自義大利馬爾凱區，區內的皮革和鞋履工廠雇用當地婦女，利用生產過程剩餘的物料製作小巧的提包做個人使用。而本次TOD’S MOSAIC永續手工概念系列就是運用這項傳統的創意元素，賦予未經採用的物料新生命，工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。全系列包含限量購物袋、多功能包款以及精選家居飾品，並於TOD’S官方網站販售。

TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S推出MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S推出MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
美國當代藝術家Willie Cole攜手TOD’S工匠打造MOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’S工匠以拼畫技藝打造包款，使用了皮革、半完成製品以及在不同工地修復的物料，讓這些材料在融入創意之後重生成新的商品。圖／迪生提供
TOD’SMOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供
TOD’SMOSAIC永續手工概念系列包款。圖／迪生提供

義大利

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