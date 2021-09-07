用回收皮革做拼貼包 TOD’S攜手藝術家推永續新系列

物盡其用、減少浪費是許多時尚品牌近幾年致力推崇的概念，尤其永續概念蔚為風潮，大家在生產過程中也盡可能達到友善環境的標準。義大利時尚品牌TOD’S最近就推出全新的「MOSAIC（馬賽克）永續手工概念企劃」，除了迎接剛揭幕的米蘭國際家具展之外，最重要的就是再次示範如何將「創意」與「不浪費」理念完美結合。

整個「MOSAIC永續手工概念企劃」分為兩個部分，其一是TOD’S邀請了美國當代藝術家Willie Cole採用品牌回收皮革製作獨一無二的雕塑系列，並安排在米蘭的MOSAIC特別發布活動揭幕，接著也會在巴黎、倫敦、紐約和邁阿密巡迴展出。其二是推出Willie Cole與馬爾凱區的TOD’S工匠攜手設計的系列包款，並在TOD’S蒙特拿破崙大街旗艦店展出。