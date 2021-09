「甜茶」被卡地亞套牢？提摩西夏勒梅紅炸天勢不可擋

全球當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet),被公認為是世界上最懂穿搭的男人之一,長期以來與法國精品龍頭品牌卡地亞(CARTIER)合作密切,出席許多經典的紅毯穿搭,包括美國演員工會獎、金球獎、英國電影學院獎、奧斯卡金像獎、以及電影首映等,都會配戴卡地亞的珠寶與腕表。今年起開始擔任威尼斯國際電影節的主要贊助的卡地亞,日前在夏勒梅主演科幻巨作「沙丘」(Dune)的威尼斯首映紅毯上,宣布夏勒梅成為品牌摯友。

夏勒梅今年除了演出備受期待的科幻經典改編電影「沙丘」、也在名導韋斯安德森(Wes Anderson)執導的「法蘭西快報」(The French Dispatch)中演出,並參與亞當麥凱(Adam McKay)執導的「不要抬頭」(Don’t Look Up)。夏勒梅於2017年時演出「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)一舉成名,叫好又叫座,並因此劇成為奧斯卡80年有史以來最佳男演員獎最年輕的入圍者。除了今夏預計上映的電影,他近期演出的盧卡格達戈尼諾「Bones & All」已殺青,接下來將演出經典奇幻童話「威利旺卡與巧克力工廠」的前傳電影挑戰歌舞片。同時也傳出他將於傳記片「Going Electric」中挑戰詮釋60年代搖滾巨星巴布狄倫(Bob Dylan)。 卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針,1955年,白K金與鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖/卡地亞提供 提摩西夏勒梅於2020年奧斯卡紅毯上配戴卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針。圖/卡地亞提供 卡地亞骨董系列LOVE戒指,2017年製,白K金、鑽石、黑色陶瓷。圖/卡地亞提供 「甜茶」提摩西夏勒梅配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖/卡地亞提供 卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖/卡地亞提供 「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖/摘自IG @h.a 卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖/卡地亞提供