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「甜茶」被卡地亞套牢？提摩西夏勒梅紅炸天勢不可擋
全球當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），被公認為是世界上最懂穿搭的男人之一，長期以來與法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）合作密切，出席許多經典的紅毯穿搭，包括美國演員工會獎、金球獎、英國電影學院獎、奧斯卡金像獎、以及電影首映等，都會配戴卡地亞的珠寶與腕表。今年起開始擔任威尼斯國際電影節的主要贊助的卡地亞，日前在夏勒梅主演科幻巨作「沙丘」（Dune）的威尼斯首映紅毯上，宣布夏勒梅成為品牌摯友。
夏勒梅今年除了演出備受期待的科幻經典改編電影「沙丘」、也在名導韋斯安德森（Wes Anderson）執導的「法蘭西快報」（The French Dispatch）中演出，並參與亞當麥凱（Adam McKay）執導的「不要抬頭」（Don’t Look Up）。夏勒梅於2017年時演出「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）一舉成名，叫好又叫座，並因此劇成為奧斯卡80年有史以來最佳男演員獎最年輕的入圍者。除了今夏預計上映的電影，他近期演出的盧卡格達戈尼諾「Bones & All」已殺青，接下來將演出經典奇幻童話「威利旺卡與巧克力工廠」的前傳電影挑戰歌舞片。同時也傳出他將於傳記片「Going Electric」中挑戰詮釋60年代搖滾巨星巴布狄倫（Bob Dylan）。
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