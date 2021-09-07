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「甜茶」被卡地亞套牢？提摩西夏勒梅紅炸天勢不可擋

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a

全球當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），被公認為是世界上最懂穿搭的男人之一，長期以來與法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）合作密切，出席許多經典的紅毯穿搭，包括美國演員工會獎、金球獎、英國電影學院獎、奧斯卡金像獎、以及電影首映等，都會配戴卡地亞的珠寶與腕表。今年起開始擔任威尼斯國際電影節的主要贊助的卡地亞，日前在夏勒梅主演科幻巨作「沙丘」（Dune）的威尼斯首映紅毯上，宣布夏勒梅成為品牌摯友。

夏勒梅今年除了演出備受期待的科幻經典改編電影「沙丘」、也在名導韋斯安德森（Wes Anderson）執導的「法蘭西快報」（The French Dispatch）中演出，並參與亞當麥凱（Adam McKay）執導的「不要抬頭」（Don’t Look Up）。夏勒梅於2017年時演出「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）一舉成名，叫好又叫座，並因此劇成為奧斯卡80年有史以來最佳男演員獎最年輕的入圍者。除了今夏預計上映的電影，他近期演出的盧卡格達戈尼諾「Bones & All」已殺青，接下來將演出經典奇幻童話「威利旺卡與巧克力工廠」的前傳電影挑戰歌舞片。同時也傳出他將於傳記片「Going Electric」中挑戰詮釋60年代搖滾巨星巴布狄倫（Bob Dylan）。

卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針，1955年，白K金與鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針，1955年，白K金與鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅於2020年奧斯卡紅毯上配戴卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅於2020年奧斯卡紅毯上配戴卡地亞骨董珍藏系列紅寶石胸針。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董系列LOVE戒指，2017年製，白K金、鑽石、黑色陶瓷。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董系列LOVE戒指，2017年製，白K金、鑽石、黑色陶瓷。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖／卡地亞提供
卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖／卡地亞提供
卡地亞於2021威尼斯影展期間宣布演員提摩西夏勒梅擔任最新品牌摯友。圖／卡地亞提供

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