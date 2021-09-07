疫情升溫亂了規劃 農委會明起調整產銷調節措施

新冠肺炎疫情再擴大，新北發生幼兒園群聚事件已經有16人確診，指揮中心研判，很有可能是Delta印度株；農委會主委陳吉仲今天說，預計明天開始調整農產品的產銷調節措施，推估花卉會受到嚴重衝擊，因此會先處理花卉的產銷調節。

陳吉仲說，疫情升溫，婚喪喜慶、會議等常用花卉停止布置，花卉的產銷就會受到影響，除了花卉外，還有幾項農產品的產銷調節都必須快速因應。

陳吉仲今天參加文旦促銷記者會，他表示，疫情升溫，農委會會做好相對應的計畫，包括從明天開始所有產銷調節措施都要改變，外銷的部分會依照現在原本的節奏在走，以文旦為例，文旦柚外銷日本補助運費從每公斤15元提升為25元，目標希望這周可以達到外銷5500公噸，目前已經出口4000多公噸，今年會達標。

由於疫情多變化，Delta病毒傳染力更強，恐衝擊消費者外出意願，陳吉仲說，因應疫情消費者可透過電商平台採購可以免接觸，若疫情沒有控制住，振興就會受到影響，不只執行振興券，所有產銷調借措施都要啟動，由於未來可能外出的管制更嚴格，難以帶動農遊，他說，疫情升溫不僅只是影響農業部門，包括餐飲部門、休閒本來要推動的，農委會會第一時間啟動其他紓困，或者產銷調節措施。

他說，內銷就以電商平台、網路平台為主，避免接觸群聚，如農委會漁業署推的中秋水產品促銷活動，就推出免運優惠；現在推廣文旦柚，線上購買再推動買500送100柚香券，可在全國70幾家農會超市使用。