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可愛最時尚！路易威登Vivienne全系列珠寶娃娃萌炸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Vivienne Samurai黃K金、白K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Samurai黃K金、白K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Vivienne，是2018年從品牌經典monogram圖騰中誕生的吉祥物，面世以來迅速受到全球時尚人士的喜愛，從小吊墜迅速延伸出全系列各種不同的商品。如今，LV更推出以Vivienne為主角的珠寶創作！以旅行箱起家的LV，這次以環遊世界為主題，共11件造型迥異的珠寶娃娃，限量發行，充滿異國風情的裝扮，還有專門為這些珍貴吉祥物設計的行李箱，猶如藏寶箱一樣的迷你舞台、抽屜、托盤和鏡子。這款獨一無二的珠寶盒向路易威登的原作致敬。

周遊全世界的Vivienne，有各式可愛討喜的變身造型：專為台灣打造的Vivienne Plum身穿梅花背著弓箭、Vivienne Panda顧名思義結合熊貓可愛的外型，還有穿著韓服的Vivienne Hanbok、化身日本武士的Vivienne Samurai、配戴法式王冠的Vivienne Royal、手執撲克牌的Vivienne Casino、拿著長沖浪板的Vivienne Surfer，而Vivienne Petite Malle手上永遠挽著路易威登的經典包包、Vivienne Rainbow則結合漸層彩虹。

同時曝光的Vivienne Shibuya則是以澀谷時尚為靈感的日本限定款。除此之外，還有一款以白金與黃金鑲嵌36顆彩色寶石和124顆鑽石的Vivienne Celebration，則是專為慶祝路易威登200歲冥誕所設計的隱藏限量訂製款。品牌也預告，未來將會推出有更多不同的城市特色Vivienne，為收藏更添趣味。

路易威登Vivienne Panda白K金及黃K金配縞瑪瑙、亮漆及鑽石吊墜，108萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Panda白K金及黃K金配縞瑪瑙、亮漆及鑽石吊墜，108萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Plum玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜，91萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Plum玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜，91萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Hanbok白K金、玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜，99萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Hanbok白K金、玫瑰K金及亮漆配鑽石吊墜，99萬元。圖／路易威登提供
路易威登推出可愛討喜的全新Vivienne Travellers珠寶系列，並有專門為這些珍貴吉祥物設計的行李箱。圖／路易威登提供
路易威登推出可愛討喜的全新Vivienne Travellers珠寶系列，並有專門為這些珍貴吉祥物設計的行李箱。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Royal黃K金、白K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Royal黃K金、白K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Surfer三色K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne Surfer三色K金及亮漆配鑽石吊墜，103萬元。圖／路易威登提供
路易威登推出可愛討喜的全新Vivienne Travellers珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登推出可愛討喜的全新Vivienne Travellers珠寶系列。圖／路易威登提供

珠寶 LV

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