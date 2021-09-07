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台中百貨購物節、周年慶開打 5G直播帶貨搶線上商機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影

中友購物節16日登場，但後天即開始全面預購，第一波活動到29日，將投入1.8億元進行促銷，最高回饋率高達22%。除了推出全館滿仟送佰、不限金額消費抽獎等多重好禮之外，也與知名運動品牌PUMA聯名開發8波會員獨享禮38000份，提供給中友會員消費滿額兌換。

經過疫情衝擊，中友百貨也加速線上銷售的轉型，並與經濟部中小企業處合作推動5G創新應用方案，今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品；今天由知名網紅「丫頭、詹子晴」擔任首場直播主，推薦化妝品等7家品牌熱賣商品。

總經理劉嘉誠說，「網路、社群、體驗」3大領域結合全通路，是目前行銷主流，中友透過APP整合實體及線上購物及直播系統，提供給顧客不同的購物體驗。

他說，今年購物節除了每天由各品牌接力直播之外，也特別安排6場精彩直播秀，除了今天由詹子晴推出「人氣闆娘的精緻生活Live 秀」，11日還將推出日本美食物產展吃播秀、15日邀請直播主「小5」直播「中秋連假 美麗回歸」，介紹由內到外的保養祕方等。消費者在直播當天下單除了有豐富下單禮之外，每天推出不同的抽獎好禮如iPhone12、空氣清淨機、按摩抱枕、無線耳機等，下單就有機會獲得。

大魯閣新時代購物中心明天至下個月11日也將舉辦6周年慶，推出滿千送百超值回饋、會員加送1000元，化妝品滿2000元送200元，以及全館滿3000元送300元，和化妝品滿3800元再加贈100元，最高可加送1000元活動，回饋率上看16%。

另還有只要持大魯閣商場APP卡看電影就有送爆米花、空中飛梯免費玩、Roller186網美滑輪加送1小時、大魯閣保齡球館買一送一等優惠；到指定娛樂場館消費滿100元即可再加送100元購物金。

而且，周年慶期間來館用餐，只要出示疫苗意願登記畫面或接種卡，即可加送100元購物金，可限領限用，立即賺取周年慶購物折扣。

大魯閣新時代購物中心明天至下個月11日舉辦6周年慶，推出多項優惠。圖／大魯閣新時代購物中心提供
大魯閣新時代購物中心明天至下個月11日舉辦6周年慶，推出多項優惠。圖／大魯閣新時代購物中心提供
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影
中友百貨今天在1樓廣場設置直播屋Live House，未來將以邀請人氣網紅直播方式推薦商品。記者黃寅／攝影

直播主 周年慶

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