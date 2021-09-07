尚格秋節獻禮 大摩璀璨珍稀、吉拉不凡雪莉表真情

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中秋佳節即將到來，今年受疫情影響，與親友聚首的機會大幅減少，但疫情阻擋不了送禮的真情。尚格酒業特別推出兩款各具特色的威士忌禮盒，包含彰顯尊榮品味底蘊的「大摩15年中秋璀璨名家水晶杯禮盒」，以及代表甜美心意的「吉拉雪莉12年淬釀不凡中秋禮盒」。尚格酒業董事長奚大寧表示，大環境影響下，或許不能如同過往與親朋好友歡欣相聚，但在中秋佳節仍可藉著贈禮，傳遞出最真心實意的祝福。

大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，最初12年於美國白橡木波本桶內緩慢熟陳，後3年再將原酒分別於Amoroso、Apostoles與Matusalem Oloroso這3種風格迥異的特殊雪莉桶內繼續陳年；最終交融於原酒，緩置於直立雪莉桶中以達極致完美，將醇厚雪莉風格，完美融合於滑順細緻的酒體之中。品飲時柳橙、肉桂與肉豆蔻的香氣首先湧出，然後是柑橘、蘋果與香草等風味接踵而至，尾韻帶著優雅的耶誕香料與木質調香氣。

「大摩15年中秋璀璨名家水晶杯禮盒」特別附贈講究傳統吹製工法的德國名家品牌Nachtmann水晶威杯，透過耀眼不凡的大摩品味，傳遞心中最珍貴的真摯情意。

位於蘇格蘭西海岸附近的吉拉島，代表著凝聚之心。島上僅有一條路、一間酒吧、一座酒廠與200位居民，曾被英國大文豪喬治．歐威爾（George Orwell）形容為「全世界最難抵達的險峻島嶼」。

在2021 ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽勇奪金牌的吉拉雪莉12年，經過在全島嶼區最高大、達28呎的蒸餾器的淬釀，先在美國波本橡木桶中陳年，再轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區的頂級Oloroso雪莉桶中繼續窖藏，賦予吉拉雪莉12年甜美卻清新不膩口的特色。

榮獲國際金牌肯定的吉拉雪莉12年，口感甜美滑順，搭配造型大方的品牌威杯，代表紫氣東來的祝福，建議售價1,350元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品飲時波本桶特有的香草與太妃糖氣息首先流竄而出，緊接著是香甜梅子、辛香料與橙皮風味在口中匯融交織，餘韻帶著陣陣溫暖葡萄乾與柑橘的美好。「吉拉雪莉12年淬釀不凡中秋禮盒」，以甜美滑順的吉拉雪莉12年，搭配造型大方的品牌威杯，盒身由品牌紫色一氣呵成，代表著紫氣東來的祝福。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。