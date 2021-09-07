萊爾富開賣幾米周邊限定小物！還有全台獨家幾米主題店
IP角色經濟正夯，萊爾富攜手本土知名繪本作家「幾米」，於9月8日至11月2日陸續推出6款獨家聯名限定商品，包括「萊禮生醫萊潔醫療防護口罩－幾米特別款」，共4款，每款20入裝售價299元，另外還有4款「幾米繪本限定杯」、每款售價199元；9月20日起還將限定推出「直骨自動傘」售價399元，三折自動開收傘售價399元；9月22日起限定推出「幾米海洋深層水」，共4款，每款售價28元，任選兩件可享特價39元；10月6日起還將限定推出「幾米收納式環保袋」，共4款，每款售價159元。除了可在全台萊爾富門市購買之外，也可同步在萊爾富線上「萊購物」購買。
9月8日至11月2日全台門市加碼推出休閒零嘴加價購活動，購買指定休閒零嘴可享任選第2件5折、第2件6折或加10元多1件等優惠，還可以129元加價購買售價199元的幾米繪本限定杯一個，以售價換算相當於約6.5折。
10月起萊爾富更將陸續打造以幾米繪本為設計主軸的全台獨家主題店，分別以《頭碰頭說說話》、《走向春天的下午》等幾米繪本為主軸，規畫各種不同主題的體驗店，店內櫥窗不僅佈滿幾米繪本的療癒視覺，還有幾米主題設計的商品陳列架及造型燈箱，首間主題店將於10月初亮相，特意選在富有文化底蘊的台南南新店，門市周邊就是藍晒圖文創園區，店內視覺以幾米繪本《頭碰頭說說話》為主題設計，表現出疫情間民眾對彼此親密互動的期待，透過一張張頭碰頭充滿童趣的可愛畫面，溫暖你我的心。
此外，萊爾富自9月8日至10月15日針對會員於Hi-Life VIP App推出共15款的小熊維尼超萌商品預購，造型粉嫩可愛又實用，會員於結帳時出示Hi-Life VIP App條碼即可以優惠價599元購買市價約899元的「複合式不鏽鋼隔熱餐盒」，相當於6.7折；市價約539元的「不鏽鋼隔熱餐碗」及市價約599元的「迪士尼不鏽鋼辦公杯」，會員優惠價只要399元；另有上班族必收的辦公多功能造型靠枕桌，水冷涼風扇，售價990元至1,980元。
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