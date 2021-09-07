戴資穎聯手Red Bull 獨家紀念公仔全球10件只抽不賣

東京奧運雖然已經落幕，但我國選手的英姿仍令國人記憶猶新。羽球天后「小戴」戴資穎今日火速與能量飲料Red Bull聯名，推出全球限量「戴資穎－榮耀系列」獨家紀念品、只送不賣。全系列包含紀念公仔、羽球勝利銀飾，更有官方手機桌布等，將小戴在場上的自信曼妙時刻，輕盈收藏。

Red Bull特地打造1/10的「戴資穎－榮耀紀念公仔」，是由攝影師以200顆相機鏡頭同步拍攝、瞬間捕捉戴資穎的神情體態，並以雲端運算出1:1的精緻模型，先經3D列印、再由繪師手工繪製、潤修細節完成，全球限量十組、只送不賣。

如何才有機會獲得？即日起至10月6日（三），只要到指定各通路購買任1罐Red Bull紅牛能量飲料、上傳發票至Red Bull Line官方帳號，即可獲得戴資穎官方手機桌布，並有機會獲得全球限量的「戴資穎－榮耀系列紀念品」，其中一獎為市價10,000元的「戴資穎榮耀紀念公仔」共10名，貳獎為「戴資穎榮耀勝利銀飾」共計300名。

本次活動通路將包含但不限於7-Eleven統一超商、Family Mart全家便利商店、Hi-Life萊爾富、OK Mart超商、家樂福、大潤發、愛買、全聯福利中心、微風超市、City’s Super、黑沃咖啡...活動不限制每人參加次數，但每張發票僅限參加一次。活動將在10月12日（二）抽出得獎名單，並由Line官方帳號通知得獎者，唯未得獎者則不另通知，同時10月26日（二）前都可認領獎品，亦可登入Red Bull台灣官方活動網站，得到更多完整資訊。