梅西、內馬爾有新衣服穿了！DIOR為大巴黎操刀官方服飾

法國甲級足球聯賽當中的巴黎聖日耳曼足球俱樂部（Paris Saint-Germain，簡稱大巴黎），今年可說是話題王之一，前陣子才迎來從巴賽隆納轉隊加盟的阿根廷球星梅西，近日又傳出未來兩季的官方服飾將由精品品牌DIOR打造，一次擁有足球巨星和時尚龍頭代表品牌的加持，讓大巴黎在新的賽季的表現著實令人更加期待。

之前梅西在與大巴黎的簽約儀式中，穿的西裝就是出自DIOR男裝創意總監Kim Jones之手，再早些年DIOR也曾與大巴黎、Air Jordan合作推出聯名商品。這次Kim Jones結合黑色和海軍藍等沉穩色調，為大巴黎的球員們針對不同場合打造休閒與正裝款套裝。

休閒款主要由哈靈頓夾克、針織毛衣和Polo衫組成，飾有大巴黎的徽章和CD字母刺繡，搭配以經典Oblique斜紋點綴的DIOR Explorer黑色皮革德比鞋，內裏的銀色調壓紋鞋墊更飾有專屬球員背號，藏著小心機。正裝包含喀什米爾大衣、西裝外套、褲子、襯衫，以及經典款黑色皮革德比鞋（鞋墊同樣飾有球員背號）。搭配標誌性的黑色粒紋小牛皮馬鞍包、飾有球隊標誌緹花的領帶、喀什米爾圍巾，以及黑色和海軍藍雙面腰帶等反映DIOR精湛技藝的細膩配件，完整了整體造型，為球員打造球場外的紳士衣著。