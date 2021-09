後疫時代療癒系風格當道！AIR SPACE首次跨界KlassiC.打造聯名服飾、眼鏡

從2020年初開始,新冠肺炎影響了全世界,經過整整一年,進入後疫情時代,市場也正在轉變。電商女裝品牌AIR SPACE就觀察到療癒系產品的需求,因此以支線系列AIR SPACE LADY與新銳眼鏡品牌KlassiC.跨界,推出聯名服飾與眼鏡,主打低彩度與簡約設計來搶市。

聯名服飾以「LESS is the new more」為概念,選用低彩度的奶白色、米杏色、粉紫色、果綠色搭配在一起,並以寬鬆版型為設計重點,增加商品的實穿度及搭配上的靈活性。舒適材質也是應用關鍵,針織布料具有柔軟及彈性,細膩磨毛帶給人輕鬆自在的觸感,襯托出女性獨特氣質。此外,層次感的肩部設計也是一大亮點,使服裝輪廓不會過於硬朗,為上衣款式帶來煥新活力。而聯名款的眼鏡及墨鏡為KlassiC. YOUTH.系列延伸,以品牌擅長的不規則框與橢蛋框型為重點。搭配輕量材質,讓能修飾臉型效果的Oversized框鏡款,戴起來無負擔。同時具備獨立舒適鼻墊,讓山根不挺的女孩也不用擔心,穿搭的同時能兼顧舒適及美麗。

而運動商品也是疫情後成長最快的市場之一,台灣品牌MOLLIFIX就因應需求,推出2021全新「水陸兩用山海衣」,讓熱愛運動的女孩不論是在室內健身房還是戶外大自然,都能一件搞定。水陸兩用山海衣擁有透氣、排水快又速乾的特色外,面料更具SPF30+的防曬係數和防氯功能,可有效對抗紫外線的傷害並減少防曬乳的使用。可同時達到防水又極透氣的產品表現,解決女性每從事一項運動,就得更換一次服飾的困擾。

