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後疫時代療癒系風格當道！AIR SPACE首次跨界KlassiC.打造聯名服飾、眼鏡
從2020年初開始，新冠肺炎影響了全世界，經過整整一年，進入後疫情時代，市場也正在轉變。電商女裝品牌AIR SPACE就觀察到療癒系產品的需求，因此以支線系列AIR SPACE LADY與新銳眼鏡品牌KlassiC.跨界，推出聯名服飾與眼鏡，主打低彩度與簡約設計來搶市。
聯名服飾以「LESS is the new more」為概念，選用低彩度的奶白色、米杏色、粉紫色、果綠色搭配在一起，並以寬鬆版型為設計重點，增加商品的實穿度及搭配上的靈活性。舒適材質也是應用關鍵，針織布料具有柔軟及彈性，細膩磨毛帶給人輕鬆自在的觸感，襯托出女性獨特氣質。此外，層次感的肩部設計也是一大亮點，使服裝輪廓不會過於硬朗，為上衣款式帶來煥新活力。而聯名款的眼鏡及墨鏡為KlassiC. YOUTH.系列延伸，以品牌擅長的不規則框與橢蛋框型為重點。搭配輕量材質，讓能修飾臉型效果的Oversized框鏡款，戴起來無負擔。同時具備獨立舒適鼻墊，讓山根不挺的女孩也不用擔心，穿搭的同時能兼顧舒適及美麗。
而運動商品也是疫情後成長最快的市場之一，台灣品牌MOLLIFIX就因應需求，推出2021全新「水陸兩用山海衣」，讓熱愛運動的女孩不論是在室內健身房還是戶外大自然，都能一件搞定。水陸兩用山海衣擁有透氣、排水快又速乾的特色外，面料更具SPF30+的防曬係數和防氯功能，可有效對抗紫外線的傷害並減少防曬乳的使用。可同時達到防水又極透氣的產品表現，解決女性每從事一項運動，就得更換一次服飾的困擾。
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