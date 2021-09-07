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「鐘樓怪人」音樂劇 購票好禮加碼送 活動只到9月9日止

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
圖／聯合數位文創 提供

原訂今年五月在台北流行音樂中心及高雄衛武營國家歌劇院演出的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，因受疫情影響，展延至二〇二二年四月演出，為感謝一路支持的觀眾，主辦單位與國外製作方討論後，決定加碼回饋粉絲，只要在九月九號前購買演出票券，就有機會獲得「全演員簽名節目冊」以及「全套台灣限定演出紀念商品」。

藝文圈中的不敗傳奇經典《鐘樓怪人》音樂劇，屢屢來台，除了多次打破開賣首日票房紀錄，最終進場觀戲的人數，也是一年比一年多。劇中特色即是「以音樂貫穿整部劇」，其精彩程度，讓看過的觀眾都直呼「過癮！超值！」堪稱音樂劇中的「零負評音樂劇」；而沒看過的觀眾也都表示「有生之年，一定要看一次《鐘樓怪人》」。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》用悠揚樂曲完整呈現雨果傳奇巨作，讓觀眾以輕鬆簡單的方式，看懂雨果並把故事傳唱下去。高雄場衛武營場次僅剩5%座位，眾多優惠套票、信用卡折扣方案，搭配「樂透九九」活動，現在買票最划算！

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於 2022年 4 月 8 日至 4 月 17 日在在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）、4 月 27 日至 5 月 1 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）演出。感謝共同贊助 LEXUS 的鼎力相助，感謝指定航空－長榮航空及指定飯店－台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供最舒適的飛行與住宿體驗。購票請上udn售票網

音樂劇 國家歌劇院 衛武營

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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》回來了

「鐘樓怪人」台灣限定商品 有設計獨家開賣！

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