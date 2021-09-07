快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

側面幾乎全裸 「小賈」老婆海莉靠皮拉提斯練出辣身材

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣。圖／Jimmy Choo提供、摘自IG
芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣。圖／Jimmy Choo提供、摘自IG

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）向來不吝於展現自己的好身材，無論是之前穿了中空洋裝去見法國總統馬克宏，或是在社群上大秀各種火辣穿搭，她所傳達的健康性感風格可以說是同時擄獲男女粉絲的心。最近她成為時尚鞋履品牌Jimmy Choo秋季廣告「Time To Dare」的形象大使，呼應廣告主題又再度秀出超養眼的造型，讓這組照片絕對可以稱為今秋最有話題的形象廣告！

Jimmy Choo秋季廣告選在洛杉磯拍攝，分為室內、戶外兩種場景，海莉透過不同造型和肢體、眼神，在距離多變的鏡頭下示範適合不同場合的鞋履搭配，從長靴到鍊帶高跟鞋等，無論怎麼搭都很性感時尚。

其中在主形象照裡，海莉身穿高衩泳衣，側身幾乎全裸的剪裁大秀超長纖細美腿，桃紅色Saeda高跟鞋搭配閃亮鑽鍊也讓她看來就像真人芭比，豔麗火辣超吸睛，她也獲得Jimmy Choo創意總監Sandra Choi大讚：「海莉就是如今Jimmy Choo品牌精神的化身—集結魅力、性感、誘惑、勇敢、自信於一身，完美地融入我們品牌的核心基因。我很喜歡她在每張照片中所展現的活力、風格和與生俱來的自信。」

其實芭蕾舞者出身的海莉，一直都有做皮拉提斯的習慣，這應該對她長年維持性感的身體線條有所幫助。她曾在受訪中表示皮拉提斯能幫助從小練芭蕾舞的她延展身體曲線。而她更特別熱愛「熱皮拉提斯」，她說肌肉更柔韌好延展，而且出汗對皮膚也有好處。另外她也很喜歡有氧運動，每隔星期會去幾次健身房練舉重以及穿插做幾個提高心率的器材。

在飲食方面，她也曾在受訪時透露自己平時盡量吃得健康，現在也減少吃肉的量，如果要吃也會以魚肉為主。但在這樣的飲食習慣下，她也不會完全讓自己過得很緊繃，如果某天想吃垃圾食物或是甜點，她也會偶爾放縱，特別是在旅遊的時候，就會趁機給自己作弊日（cheat day）。

海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。圖／摘自IG
海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。圖／摘自IG
海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。圖／摘自IG
海莉比伯向來不吝於展現自己的好身材。圖／摘自IG
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供
海莉比伯主演Jimmy Choo秋季廣告。圖／Jimmy Choo提供

廣告 品牌 小賈斯汀

延伸閱讀

「小賈辣妻」海莉比伯又來放火！大膽半裸穿Jimmy Choo秋季新鞋　解放側乳、蜜桃臀

只扣一顆釦子是家常便飯、曾多次當眾脫下高跟鞋　回顧克莉絲汀史都華的叛逆紅毯史

她也殺青了！「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？

「女鷹眼」海莉史坦菲德超敢露！上身全裸+下身絲襪簡直大辣等級　花絮照正面開腿引網暴動

相關新聞

梅西、內馬爾有新衣服穿了！DIOR為大巴黎操刀官方服飾

法國甲級足球聯賽當中的巴黎聖日耳曼足球俱樂部（Paris Saint-Germain，簡稱大巴黎），今年可說是話題王之一...

後疫時代療癒系風格當道！AIR SPACE首次跨界KlassiC.打造聯名服飾、眼鏡

從2020年初開始，新冠肺炎影響了全世界，經過整整一年，進入後疫情時代，市場也正在轉變。電商女裝品牌AIR SPACE就...

側面幾乎全裸 「小賈」老婆海莉靠皮拉提斯練出辣身材

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）向來不吝於展現自己的好身材，無論是之...

限時5天！全聯「99購物節」雙線上平台滿額送999福利點

電商下半年暖身檔「99購物節」開跑，今年全聯也首度加入，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」雙線上平台自9月8日至9月1...

台灣「空屋系列」作品 參展馬德里放映機錄像藝術節

西班牙第14屆「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）明日於馬德里登場，駐西班牙代表處文化組與主辦方合作，特別選在馬德...

太好康！重機 X 好表 限量骷髏手環快閃送

重型機車和粗獷風格的手表，兩者都是機械與力量的展現，只是一者外顯、一者隨身配戴。來自瑞士的BOMBERG與本地重型機車品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。