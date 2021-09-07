獨家專利真空萃取！輕鬆享受頂級口感濃醇咖啡

每天一杯咖啡，為生活加一點「儀式感」。如果今天早上你喝的一杯咖啡，是平淡無味，又或是苦澀難嚥，是否會壞了一早美好的心情？

圖／有.設計uDesign提供

來自哥倫比亞的Eduardo，跟一位咖啡烘焙師聊天時，發現當時烘焙師正在使用法式濾壓壺來沖煮咖啡，覺得過程繁瑣，也許可以改善沖泡方式，嘗試了許多方法後，發明了一款創新VacOne真空咖啡機，採用真空萃取技術，為您創造出一杯濃郁香醇，滑順入口的咖啡，替早晨加分。

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VacOne 是一款二合一冷熱真空咖啡機，它使用真空方式在最短的時間內從磨好的咖啡豆中提取最大的風味，不管咖啡豆研磨的粗細，給予一致不變的風味。頂部的過濾器真空，使得下面的玻璃瓶處於密封狀態下，你只需要攪拌它們並按下按鈕進行沖泡，咖啡浸泡適當的時間後（熱咖啡 30 秒，冷萃咖啡 4 分鐘），經過真空產生的負壓，將水通過濾網直接流入玻璃瓶，加快提取時間，即能享受萬元咖啡機的頂級口感。

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VacOne操作是用不同的原理，但達到接近高檔咖啡店所常見沖泡咖啡的方式，輕鬆優雅就能獲得一杯香甜清澈的咖啡，且VacOne可接受各種研磨類型的咖啡，不像法式濾壓壺有限制。另外，每次充飽電可沖泡150杯咖啡，不用擔心使用頻率的問題，也不用一直更換濾網，你只需要洗乾淨即可再使用，也為地球永續盡一份心力。