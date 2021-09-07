限時5天！全聯「99購物節」雙線上平台滿額送999福利點

電商下半年暖身檔「99購物節」開跑，今年全聯也首度加入，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」雙線上平台自9月8日至9月12日，限時5天推出「99狂歡Go!」5大優惠，包含會員下單抽好禮、滿999元最高送999福利點、天天扭好運、99專區加贈點（分批取/箱購/預購）、OFF COFFEE拿鐵22杯499元等，讓消費者買便宜又能省荷包。

今年在疫情催化下，加速消費者養成線上購物習慣，進而帶動PXGo!業績較去年同期已成長至5倍。全聯今年首度參戰99購物節，祭出5大優惠活動，包括會員於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」全站單日訂單消費滿999元，即送999福利點，最高享10%回饋，其中購買99專區精選商品（分批取、箱購、預購），買就贈99福利點；而且登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9,999福利點（等同999元現金價值），另有小時達及品牌館折價券、OFF COFFEE熱美式等獎項，每位會員每日都能免費玩1次。