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限時5天！全聯「99購物節」雙線上平台滿額送999福利點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
會員登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9,999福利點。圖／全聯福利中心提供
會員登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9,999福利點。圖／全聯福利中心提供

電商下半年暖身檔「99購物節」開跑，今年全聯也首度加入，「PXGo!全聯線上購」、「小時達」雙線上平台自9月8日至9月12日，限時5天推出「99狂歡Go!」5大優惠，包含會員下單抽好禮、滿999元最高送999福利點、天天扭好運、99專區加贈點（分批取/箱購/預購）、OFF COFFEE拿鐵22杯499元等，讓消費者買便宜又能省荷包。

今年在疫情催化下，加速消費者養成線上購物習慣，進而帶動PXGo!業績較去年同期已成長至5倍。全聯今年首度參戰99購物節，祭出5大優惠活動，包括會員於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」全站單日訂單消費滿999元，即送999福利點，最高享10%回饋，其中購買99專區精選商品（分批取、箱購、預購），買就贈99福利點；而且登入即可參加「天天扭好運」扭蛋遊戲，獎項豐富、人人有獎，最高有機會獲得9,999福利點（等同999元現金價值），另有小時達及品牌館折價券、OFF COFFEE熱美式等獎項，每位會員每日都能免費玩1次。

活動期間於「PXGo!全聯線上購」、「小時達」下單不限金額再加碼參加抽獎活動，有機會獲得Dyson吹風機（市價約14,600元，共1名）、Sodastream氣泡水機（市價約3,980元，共3名）、Bruno電烤盤（市價約3,290元，共5名）等好禮。同時，喜愛喝咖啡的會員，還能以499元購買22杯OFF COFFEE拿鐵，等於一杯不到23元，而且分批取貨沒有領取效期，想喝多久就喝多久；OFF COFFEE拿鐵搭阪急麵包任2組再加贈10%點數，趁優惠入手還能線上轉贈親朋好友，遠端傳遞溫暖。

「PXGo!全聯線上購」、「小時達」今年首度推出99購物節活動，自9月8日至9月12日限時5天推出「99狂歡Go!」5大優惠。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」、「小時達」今年首度推出99購物節活動，自9月8日至9月12日限時5天推出「99狂歡Go!」5大優惠。圖／全聯福利中心提供

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