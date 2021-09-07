書迷最愛！土耳其團隊BOWIO皮革磁吸閱讀燈 台灣募資計畫啟動

近年來「閱讀」已成為一種生活態度，也是最快通往世界的大門，翻開書本的那一刻，就是一場思想旅行的開始，紙張翻閱的觸感、獨有的氣味，對書迷而言更是無可取代。喜愛閱讀的我們，時常一翻開書就是三小時，光源不足、姿勢僵直等等的不適感，都會造成身體的負擔，來自土耳其設計團隊打造的「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」，符合各種閱讀習慣，讓我們無論何時何地，都能輕鬆自由地沉浸在書中世界，台灣募資計畫即刻起在「嘖嘖」開跑。

科技設計 人文溫度！操作最輕便的一款閱讀燈

「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」符合人體使用慣性，輕觸開啟、旋鈕式光源調節，一隻手指就可以操控，順暢輕便；燈光則是配有6顆可調節式LED暖黃光，不傷眼的環形暖光充分照明，均勻映照字間；有別於過往夾式書燈，全新的「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」使用市面上最佳的「N52級釹磁鐵」，貼合書封的磁吸設計，使用毫不費力，閱讀穩固不滑動，書本不損傷、不留痕跡；為了更符合書本彈性，使用柔軟度佳的軟性電路板，配合書本及書燈曲線，在使用或收納上都非常便利；而在整體造型方面，以皮革為主要材質，突顯溫潤質感，美學與功能並存。「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」無論是在睡前、通勤、飛機上、旅遊、咖啡廳都能讓我們有更棒的閱讀體驗。

「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」輕觸開啟、旋鈕式光源調節，一隻手指就可以操控。圖／聯合數位文創提供

雙款皮革 多重性格！感受書本在手中的溫度

實用及耐用性是「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」的設計核心，精準切割、細膩裁縫、反覆打樣，以精工規格要求每個小細節，【義大利頂級皮革款】採用皮革中最頂級的「頭層牛皮」，具有表皮層的堅硬及真皮層的柔軟，擁有絕佳的手感、更好的透氣性及抗拉強度，價格昂貴，卻是最耐用、稀有、品質佳的皮革，整體堅固耐用，成品卻輕盈貼合。而，【PU植物皮革款】有多達九種色彩選擇、活潑耀眼，嚴選的PU材質無論保證不添加有毒化學成分塑化劑，且可隨時間被分解，不造成環境負擔。「皮革」是最溫潤、知性的材料，閱讀的同時，也能感受到書本在手中的溫度。

「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」有真皮款及植物皮革款兩種質感，提供個性化選擇。圖／聯合數位文創提供

台灣書迷看這裡 獨家募資計畫啟動！

在美國群眾募資平台「Kickstarter」創下超過台幣1,500萬的佳績，成功擄獲全球書迷們的心！現在「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」募資計畫第二站終於在台灣開跑，首波推出73折起方案，另外提供皮革書用筆夾、書籤、帆布收納袋等多組加購商品選擇，全套質感閱讀品味帶著走。選用符合FSC認證（Forest Stewardship Council 森林管理委員會認證）的「再生包裝」，有助於減少碳足跡排放，並用「禮物」的形式來包裝每一份產品，簡約、環保、設計感兼具，從收到「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」的那一刻起，未拆封就能感受到商品的溫暖，是收藏及贈禮的首選。

「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」有真皮款及植物皮革款兩種質感，提供個性化選擇。圖／聯合數位文創提供