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台灣「空屋系列」作品 參展馬德里放映機錄像藝術節

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
丁建中作品《空屋系列》（Vacant_Room）。圖／文化部提供
丁建中作品《空屋系列》（Vacant_Room）。圖／文化部提供

西班牙第14屆「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）明日於馬德里登場，駐西班牙代表處文化組與主辦方合作，特別選在馬德里最活躍的前衛藝術空間－白色實驗室畫廊（White Lab）展出台灣錄像藝術家曾御欽及丁建中的作品。

文化部表示，「放映機錄像藝術節」共有來自32國、87位藝術家與會，在馬德里市23個展場展出100多件錄像藝術作品。藝術節總監Mario Gutiérrez Cru邀集策展人GONZALO DE BENITO，以反烏托邦的概念，藉由崩壞、廢墟等不尋常的影象，營造動盪不安的場域氛圍，引起觀眾對未來的反思。白色實驗室畫廊將展出丁建中「空屋系列」、曾御欽「顫動之牆」。

曾御欽曾獲 2004 年臺北獎優選，2007年獲選德國第12屆卡塞爾文件大展；丁建中於2016年赴西班牙昂格藝術村駐村，2011年獲文化部「Made In Taiwan -新人推薦特區」，並獲國立台灣美術館典藏作品。

「放映機錄像藝術節」源自2008年，由一群錄像藝術家、策展人及文化工作者一同發起，旨為打造新媒體藝術的交流平臺，標榜「開放交流，互惠結盟」，側重實驗性及公共對話。

●第14屆「放映機錄像藝術節」官方網站：https://proyector.info/project/proyector2021/

藝術節 馬德里 藝術家

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