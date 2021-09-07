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太好康！重機 X 好表 限量骷髏手環快閃送
重型機車和粗獷風格的手表，兩者都是機械與力量的展現，只是一者外顯、一者隨身配戴。來自瑞士的BOMBERG與本地重型機車品牌印地安（Indian Motorcycle Taipei）合作，只要完成指定程序，有機會獲得酷炫的骷髏手環一只。
獨立瑞士機械表品牌BOMBERG原本就三發著粗獷的男人味，加上獨家專利表殼快拆裝置，讓旗下的Bolt-68 Racing XL時而成為手表、時而變身懷表，成為時間閱讀以外的風格玩物。
品牌近日與重型機車品牌「印地安」合作，需完成三項指定動作，一、要前往印地安臉書專頁，按讚並分享特定貼文，二、點讚Bomberg 台灣臉書粉絲專頁，三、附上任務2的擷圖於留言區，並回覆「BOMBERG Bolt-68 Racing XL計時碼表讓你動心的理由」，再標記（tag）一名好友，便有機會抽中一條市價9,800元的黑色骷髏手環乙條。
活動時間已至2021年9月8日（三）下午兩點結束，並將在2021年9月10日（五）特定貼文下方公布得獎名單，得獎者需在9月11日（六）下午五點前，將包含姓名、聯絡手機與收貨地址等資訊，私訊粉絲專頁，若未回覆者，則會將機會留給其他粉絲。
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