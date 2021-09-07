真的太萌！噶瑪蘭試管酒禮盒組 期間限定999元起買得到

萌到爆的噶瑪蘭酒廠試管酒，現在化身為兩款噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒組，自即日起至9月30日截止，提供期間限定優惠，999元起就買得到。

噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒湛藍版，精選5款噶瑪蘭威士忌，每管容量50毫升。酒款包括葡萄酒桶、波本桶、泥煤煙燻桶、OLOROSO雪莉桶、FINO雪莉桶，並附贈一只噶瑪蘭原廠威士忌杯。

噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒紅色版，則精選10款噶瑪蘭威士忌，每管容量50毫升。酒款包括噶瑪蘭經典、山川首席波特桶、波本桶、OLOROSO雪莉桶、FINO雪莉桶、葡萄酒桶、頂極指揮、堡典、泥煤煙燻桶、白蘭地桶。不過，要特別留意的是，紅色版並未附贈噶瑪蘭原廠威士忌杯。