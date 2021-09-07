真的太萌！噶瑪蘭試管酒禮盒組 期間限定999元起買得到
萌到爆的噶瑪蘭酒廠試管酒，現在化身為兩款噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒組，自即日起至9月30日截止，提供期間限定優惠，999元起就買得到。
噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒湛藍版，精選5款噶瑪蘭威士忌，每管容量50毫升。酒款包括葡萄酒桶、波本桶、泥煤煙燻桶、OLOROSO雪莉桶、FINO雪莉桶，並附贈一只噶瑪蘭原廠威士忌杯。
噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒紅色版，則精選10款噶瑪蘭威士忌，每管容量50毫升。酒款包括噶瑪蘭經典、山川首席波特桶、波本桶、OLOROSO雪莉桶、FINO雪莉桶、葡萄酒桶、頂極指揮、堡典、泥煤煙燻桶、白蘭地桶。不過，要特別留意的是，紅色版並未附贈噶瑪蘭原廠威士忌杯。
在售價方面，噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒湛藍版（5入），建議售價1,350元，活動優惠價999元。噶瑪蘭酒廠試管酒禮盒紅色版（10入），建議售價2,600元，活動優惠價2,288元。可上網訂購、於金車噶瑪蘭展售中心門市購買，或電洽酒堡商品部（03）9229000#1105。
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