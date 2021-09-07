1元體驗「日出」限量禮盒 LINE禮物百款台灣好禮送到家

迎接中秋節，送禮需求大增，疫情期間零接觸的關心更是特別送到心坎裡。今年6月轉型上線的社交送禮平台「LINE禮物」，提供食衣住行多元的禮物靈感選擇，其中「宅配」服務更是受到許多送禮者喜愛，獨創的「不知道收禮者地址，也能宅配到府」的功能，解決用戶送禮還要問收禮者地址的尷尬痛點，或是想要給對方驚喜的需求，推出後使用率更高達8成。

因應中秋送禮需求，LINE禮物即日起推出「發現100種台灣的好禮物」活動，為用戶精選100種台灣好商品，其中，特別與台中知名糕餅甜點品牌「日出」推出獨家限量體驗禮盒，以其最應景、熱銷的土鳳梨酥、鹹鳳梨酥、茶花花餅、柳丁花蜜糖等招牌品項，傳遞禮物同日出般富含溫暖與希望的意涵。9月7日下午1點起，只要1元，就能在LINE禮物平台上體驗「LINE禮物｜日出獨家禮盒」（市價200元），每人限送1份，限量10萬份。

另外，LINE禮物亦特別與台灣百大品牌合作，包括微熱山丘、舊振南、海邊走走、起士公爵等，透過LINE禮物選購熱門中秋伴手禮，相隔兩地，也能透過線上送禮串連彼此心意，零時差享受團圓的幸福感。