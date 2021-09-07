展現女人多變 Miss Dior香氛甜美、嬌蘭蝴蝶夫人秀自主

女人之所以迷人，就是帶點神秘的面紗，也擁有多樣化的面貌，可以甜美，更能夠自主，全憑自我的個性展現。透過香氣，女人更能展現自我，迪奧全新「Miss Dior香氛」，就以華美奔放的氣息，展現女人的甜美與戀愛感；嬌蘭則將經典的「蝴蝶夫人淡香水」重新演繹，以獨特的柑苔調，凸顯出女人自主獨立的一面。

在疫情之後，迪奧的Miss Dior香氛，希望為女人增添活力，首席調香師François Demachy在格拉斯花田中，發現「Sweet Love玫瑰」，有著迷人的果香味，全新的Miss Dior香氛，以綠葉氣味開啟前調，以格拉斯玫瑰調和鳶尾花、牡丹，充滿花束香氣，尾韻由檀香、麝香與香草的木質調，營造出溫暖感。並再度找來娜塔莉波曼拍攝代言廣告。

全新Miss Dior香氛的瓶身設計上，還繫上由法國緞帶製造商合作，織繡著花卉點描圖騰的訂製緞帶蝴蝶結，並有「My ABCDior」個人化訂製服務，可於訂製緞帶別上專屬符碼，打造專屬個人的單品。

法國嬌蘭從先演藝了經典的「蝴蝶夫人淡香水」，該香水起源追溯到1919年，二戰後女性自我覺醒，爭取女權，同時歐洲也瘋狂於日本與東方情懷，因此以小說「La Bataille（戰爭）」女主角為靈感，呈現出蝴蝶夫人淡香水。