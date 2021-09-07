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科幻甲蟲飛你家！MB&F X L’Epée 1839 把座鐘變藝術
收藏品和日常品的差別就在於：後者是為應對生活機能，而前者則是為了樂趣、欣賞而生，通常兩者位於光譜兩端但偶有交集時刻，一如獨立製表品牌MB&F與座鐘品牌L’EPEE 1839的最新合作：ORB座鐘。
為什麼這件座鐘取名為ORB？Orb一字源自拉丁文的「Orbis」，意為「圓形」或「圓盤」。而在現代同人小說中，Orb 也代表眼睛，例如以「cerulean orbs」（蔚藍圓珠）來形容藍眼睛，或以「chocolate orbs」（巧克力圓珠）來描述棕色雙眸。其鐘體圓弧、極簡的結構是由四片宛如甲蟲的「翅鞘」以組成外殼，它們不僅可以展開、自由變形，也可完全合起，或僅張開一、二或三片翅鞘用以支撐，讓Orb座鐘成為一件桌上的裝置藝術。但這奇妙的小傢伙到底是如何誕生的？
一個實心鋁塊在挖空後成為渾圓球體，接著切製出翅鞘構造、並在表面加以窯燒硬化，賦予光潔純淨的亮漆表面。由L’Epée 1839打造的機芯將具備整點報時功能，以及八日動力儲存。然而MB&F x L’Epée兩造並非首次合作打造時鐘，不同的是：本次Orb的機芯完全隱身：八日動力機芯從曲面鋁金屬表盤下隱約現身，同時面盤上方罩著礦物玻璃圓頂、中央則開了一個小洞，一旦插入專用鑰匙後即可設定時間。
同時Orb座鐘的整點報時功能將如教堂般鳴響：鳴響次數就是當下的正確時鐘，一旦按下鐘體側邊按鍵即可重複鐘聲，或可依需求開啟或關閉報時。由L’Epée 1839自行設計與製作的手上鍊機芯，由300個零件組成；而座鐘的結構則具備165個零件，並使用了鋁、鍍鈀黃銅與精鋼。黑、白兩色各限量50只，訂價約99萬元。一個時鐘要價99萬元的確令人瞠目結舌，但一件擺放家中的裝置藝術還能發出鳴響、指示時間？藝術無價，這樣想來是否相對合理呢？
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