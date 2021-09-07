王家衛出NFT電影 哥哥張國榮「春光乍洩」戲服10月拍賣

稍早於6月，蘇富比就曾宣布今年10月的香港秋拍將與國際大導演王家衛展開史無前例的合作。如今這個「王家衛 x 蘇富比」的跨界詳情正式揭曉。首先，王家衛的第一件NFT（非同質化代幣）作品「花樣年華 – 一剎那」，以及已故巨星「哥哥」張國榮在經典電影「春光乍洩」中所穿著的黃色皮衣，將登上10月9日現代藝術晚拍。10月10日的「念念不忘：王家衛 x 澤東電影30周年」則由王家衛親自精選30項在過去電影中深具代表性與意義的珍藏拍賣。最後，詳情尚未公佈的「王家衛與現代大師」預計將由王家衛擔任策展人，透過影像美學詮釋並演繹來自本季晚拍的兩位東西方大師重量級作品。

10月9日舉行的現代藝術晚拍將呈獻兩項與王家衛電影相關拍品。王家衛首個NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，將揭開「花樣年華」的「隱藏版」劇情。由梁朝偉與張曼玉主演的「花樣年華」曾於2000年時奪得第53屆坎城影展最佳男主角與最佳藝術成就獎。同場上拍的還有張國榮在「春光乍洩」飾演男主角何寶榮時所穿著的一件黃色皮衣。「春光乍洩」除了在1997年奪得第50屆坎城影展最佳導演大獎，這部大膽敍述男同性伴侶的愛情故事更成為影壇經典，並奠定了張國榮無可取代的傳奇地位。皮衣自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」至今，依然完好如初。同時，為饗全球影迷，王家衛與蘇富比也將特地推出短片「傷心探戈 - 黃皮衣」，向一代巨星張國榮的經典螢幕形象致敬。