IU妹妹頭代言新照眼神超殺又性感！穿搭緊身褲擺拍姿勢撩人

韓國知名論壇PANN依據NAVER、GOOGLE，和YouTube等平台數據，結算出2021女偶像搜尋量排行，並公開了「熱搜女王TOP10」榜。沒有意外的IU李知恩再度蟬聯榜首，形象、知名度極佳的她更是品牌寵兒，代言廣告邀約不斷，人氣越來越旺，今年正式成為New Balance形象大使。

所以，New Balance繼先前曝光IU以黑色西裝外套搭配同色寬褲，腳踩經典574慢跑鞋款，凸顯帥氣感。或是穿著57/40鞋款，並搭配機能工裝呈現帥氣女孩感，散發清新中性氣息，猶如男模的霸氣，讓女粉看了直呼「比我男友還帥」。而隨著秋冬腳步近，New Balance也準時放送了IU的最新美照，可見到她再次以「妹妹頭齊瀏海」現身，有如女高中生一般，但帶著超殺眼神，讓人難忘。不過IU身穿衝鋒衣搭配了緊身褲與學院風白色長襪、復刻JP配色的574莫蘭迪灰鞋，擺出撩人姿勢，性感魅力破表。不僅如此，IU孩以機能工裝防風外套，搭配硬挺的皮革百褶長裙，呼應XC-72鞋的中性風，演繹出截然不同的率性質感。

宋旻浩Mino搶先穿adidas Originals OZWORLD系列新鞋。圖／摘自instagram

而adidas Originals以未來感出發而打造的全新OZWORLD系列話題潮鞋，則有「畫伯」宋旻浩Mino來背書。他在創作新畫時，便以系列中的岩石色鞋款，搭配迷彩丹寧褲，凸顯出隨興不做作的藝術家風格。值得一提的是OZELIA為全新鞋型，也是此次OZWORLD系列的重點鞋款。外觀為流線外型設計，鞋面並以麂皮、尼龍與Nubuck磨砂革組成，融合復古風潮精神與科技感，同時全腳掌的adiPRENE+中底，提供穿著上穩定紮實的舒適腳感。

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

adidas Originals OZWORLD系列OZELIA鞋款3,890元。圖／adidas Originals提供