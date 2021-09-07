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IU妹妹頭代言新照眼神超殺又性感！穿搭緊身褲擺拍姿勢撩人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

韓國知名論壇PANN依據NAVER、GOOGLE，和YouTube等平台數據，結算出2021女偶像搜尋量排行，並公開了「熱搜女王TOP10」榜。沒有意外的IU李知恩再度蟬聯榜首，形象、知名度極佳的她更是品牌寵兒，代言廣告邀約不斷，人氣越來越旺，今年正式成為New Balance形象大使。

所以，New Balance繼先前曝光IU以黑色西裝外套搭配同色寬褲，腳踩經典574慢跑鞋款，凸顯帥氣感。或是穿著57/40鞋款，並搭配機能工裝呈現帥氣女孩感，散發清新中性氣息，猶如男模的霸氣，讓女粉看了直呼「比我男友還帥」。而隨著秋冬腳步近，New Balance也準時放送了IU的最新美照，可見到她再次以「妹妹頭齊瀏海」現身，有如女高中生一般，但帶著超殺眼神，讓人難忘。不過IU身穿衝鋒衣搭配了緊身褲與學院風白色長襪、復刻JP配色的574莫蘭迪灰鞋，擺出撩人姿勢，性感魅力破表。不僅如此，IU孩以機能工裝防風外套，搭配硬挺的皮革百褶長裙，呼應XC-72鞋的中性風，演繹出截然不同的率性質感。

宋旻浩Mino搶先穿adidas Originals OZWORLD系列新鞋。圖／摘自instagram
宋旻浩Mino搶先穿adidas Originals OZWORLD系列新鞋。圖／摘自instagram

adidas Originals以未來感出發而打造的全新OZWORLD系列話題潮鞋，則有「畫伯」宋旻浩Mino來背書。他在創作新畫時，便以系列中的岩石色鞋款，搭配迷彩丹寧褲，凸顯出隨興不做作的藝術家風格。值得一提的是OZELIA為全新鞋型，也是此次OZWORLD系列的重點鞋款。外觀為流線外型設計，鞋面並以麂皮、尼龍與Nubuck磨砂革組成，融合復古風潮精神與科技感，同時全腳掌的adiPRENE+中底，提供穿著上穩定紮實的舒適腳感。

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
IU穿搭New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供
IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供
IU詮釋New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供
New Balance XC-72鞋3,680元。圖／New Balance提供

New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供
New Balance ML574BA2鞋2,880元。圖／New Balance提供

adidas Originals OZWORLD系列OZELIA鞋款3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals OZWORLD系列OZELIA鞋款3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO女鞋4,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO女鞋4,490元。圖／adidas Originals提供

女王 西裝 IU adidas

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