LINE POINTS 5%回饋無上限！百家旅宿3折起

全球知名旅宿比價網站HotelsCombined.com.tw與LINE首度合作，即日起至10月8日於HotelsCombined網站/APP點選「直接跟飯店訂房」預訂出遊住宿飯店，並於11月30日前入住，即可享LINE POINTS 5%回饋，「回饋無上限」。

此外，這項活動也史無前例與全台百家旅宿，共同推出住房特惠組，最低下殺3折起，對於尤其不能出國、苦無行程消耗年假的旅遊玩家，更是勸住的大好機會。

HotelsCombined主要利用強大的搜尋引擎協助使用者比價，提供最優質的旅宿選擇。今年首開訂房比價網先例，率先與台灣最大通訊平台LINE共同推出「熊蓋好賺」LINE POINTS 5%訂房回饋。只需在訂房時填寫資料，便可在退房90天內獲得點數回饋且回饋無上限。除了下次住房折抵，更可選擇全台超過28萬實體、線上通路，實用度完勝訂房回饋住宿金。

為解決行程劃的燒腦決定，HotelsCombined從百家旅宿中規劃：遼闊山海、高空泳池、親子同樂、吃貨饗樂、文青Chill遊等五大主題，方便遊客找出最適合的玩樂路線。「熊蓋好賺」訂房周年慶專屬訂房網站： https://bit.ly/2WCDi8n。

活動時間

網站促銷期間：即日起至10月8日

飯店入住期限：即日起至11月30日

官方網站：https://www.hotelscombined.com.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/HotelsCombinedTaiwan/