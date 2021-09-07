線上看舞台劇劇中美食宅配到府 展演開啟疫情新模式

一邊看線上直播的美食舞台劇、還可以一邊吃劇中出現的美食？新冠疫情變化無常，在必須「學會與病毒共處」的趨勢之下，藝文界從展演到出版，紛紛開啟線上與線下融合的新嘗試，卻也因此激盪不少新火花，帶給觀眾全新的觀賞經驗。

齊聚一堂劇團兩年前製作的台式辦桌料理歌舞劇「十二碗菜歌」，邀觀眾在廟口一邊看戲、一邊吃辦桌菜，還請來知名總鋪師林明燦下廚，叫好叫座。今年遇上疫情，此類「現場料理劇」反而有更多發揮空間。9月底推出的線上美食劇「阿婆遺失的味緒菜譜」，改將劇中美食直接送到觀眾家中，並請來「逸鄉園」金牌主廚游朝雄下廚，目前售票已達五成。 齊聚一堂團長樊宗錡表示，疫情期間外送美食夯，劇團將外送美食概念融入劇中；既遵守防疫規則，又讓線上觀眾與劇中角色同步享用美食。

線上演出也可能改變實體展演的形式。傳統古典音樂會多半分上下場，長度逾90分鐘、但根據NSO國家交響樂團執行長郭玟岑觀察，線上觀眾在家聆賞易遭打擾，專注時間不超過一小時。週四NSO藝術顧問準‧馬寇爾上任後的首場音樂會「馬勒傳奇」，採先舉行實體音樂會再放到線上，但為了因應線上場次，長度縮短為一小時。郭玟岑表示，避免感染取消中場休息，一小時的音樂會也更符合疫情時代的需求。

實體書店深受疫情衝擊，讀者轉向電子書或網路書店。 但書店「永樂座×失戀排行榜」日前與聯合文學合作獨家銷售歌手羅大佑舊作「童年」，卻開出完售佳績。羅大佑今年獲金曲獎特別貢獻獎，點燃歌迷的溫馨回憶。聯合文學限量復刻羅大佑著作「童年」精裝版，由永樂座負責臉書預約與宅配、到店取貨服務，限量300本半小時內秒殺。聯合文學總編輯周昭翡表示，正與羅大佑談再版。永樂座創辦人石芳瑜認為，未來出版社可考慮與特色書店合作量少、鎖定特定族群的書；書店也可以爭取獨家首賣，在疫情時代找回實體書店的位置。