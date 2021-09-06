海膽、鮟鱇魚變身特色咖哩飯！「溫咖哩」開幕送炸牛排

全新本土咖哩品牌「溫咖哩」，自即日起正式開幕。店內標榜以異國香料為基礎，搭配上實驗性元素，推出北海道海膽咖哩、芒果鹹蛋黃白咖哩佐和牛漢堡排，甚至是深海王鮟鱇魚咖哩等6種口味。為慶祝新店開幕，即日起至11月30日期間，凡消費2份套餐，就贈送「日式炸牛排」一份。

溫咖哩店址鄰近華山文創園區，擔任靈魂的咖哩醬，混合了辣椒、小茴香、胡荽、葛拉姆馬薩拉等多種異國香料，經手工慢火炒製而成。米飯則是選用池上米並加入大骨高湯燜煮，吸附有大骨香氣，增添整體的層次與完整性。

店內的料理靈感，多源自於生活之中。「芒果鹹蛋黃白咖哩佐和牛漢堡排」的靈感來自芒果冰，用酸甜芒果取代薑黃，熬製出具特色的白咖哩，有著甜鹹交錯的滋味，每份365元。以澎派海鮮為主的「海陸豐盛號」，集結海大蝦、干貝、星鰻、透抽與板腱牛排，一次就能享受到海陸雙重風味，每份680元（需預定）。

除此之外，每日限量的「北海道海膽咖哩」，選用日本海膽加入咖哩醬中，增添鮮甜風味，並且再搭配梅酒漬魚下巴、干貝、明太子等海鮮配料，每份450元。過去鮟鱇魚在日本是高級魚種，「深海王鮟鱇魚咖哩」即在咖哩中添加鮟鱇魚肝醬及蘋果，並配上帶有豐富膠質的鮟鱇魚塊，每份500元，每日限量10份。另外還有「自製蝦醬咖哩佐手打蝦排」、「海瓜子咖哩佐魚排」等餐點可供選擇。