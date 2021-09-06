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一隻手指可操控！BOWIO皮革磁吸閱讀燈 募資享早鳥優惠
在數位當道的時代，閱讀是一種生活態度，而紙張翻閱的觸感、獨有的氣味，對書迷而言更是無可取代。來自土耳其設計團隊打造的「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」，讓人無論何時何地，都能輕鬆自由地沉浸在書中世界，募資計畫即起在嘖嘖開跑，首波推出73折起優惠，並提供皮革書用筆夾、書籤、帆布收納袋等多組加購商品選擇，全套質感閱讀品味帶著走。
「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」符合人體使用慣性，輕觸開啟、旋鈕式光源調節，一隻手指就可以操控，燈光則是配有6顆可調節式LED暖黃光，不傷眼的環形暖光充分照明，均勻映照字間，固定方式也與市面上夾書燈有所不同，使用吸力強的「N52級釹磁鐵」，貼合書封的磁吸設計，閱讀穩固不滑動，書本不損傷、不留痕跡，而為配合書本及使用時需要的彈性，選擇柔軟度佳的軟性電路板，在收納上也非常便利。
在台灣募資計畫中，推出皮革中最頂級的「頭層牛皮」真皮系列「義大利頂級皮革款」及不添加有毒化學成分、多彩的「PU植物皮革款」兩種風格，是收藏及贈禮的首選。由聯合數位文創旗下「有.設計uDsign」團隊引進的「BOWIO皮革磁吸閱讀燈」在「嘖嘖」限時推出，有興趣的民眾請上募資專區，並歡迎關注募資計畫粉絲團。
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