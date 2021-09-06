外星科技加持？SWATCH新表款自帶未來與神秘感！

在去年夏天時，SWATCH就曾在BIG BOLD系列，推出過以光譜（Spectrum）為概念的撞色表款，深受消費者喜愛。而今年同樣的概念，被重新詮釋，並運用在生物陶瓷表殼上，打造嶄新的BIG BOLD PLANETS腕表，呈現出彷彿來自太空異世界的氛圍，十分吸睛。

繼與美國太空總署（NASA）攜手合作發表太空腕表後，SWATCH推出BIG BOLD PLANETS全新行星系列，將目光放在未知且浩瀚無垠的宇宙。品牌利用了紫色、橘色、綠色與藍色為主調，交織出每一款腕表獨特外觀，而且全系列皆附上第二組表帶，讓使用者能一秒改頭換面變換風格。SWATCH把47毫米寬的表盤，當作行星或是無邊境的太空來呈現創意，因此可見到外星人或是星球圖騰，以及像是星星般散落在其上的數字時標，使人覺得新奇又特別。

BRISTON則在這季呈現首款結合電子、指針的雙顯示的戶外運動Streamliner AD-Venture表。圖／BRISTON提供

英倫流行品牌BRISTON則在這季呈現首款結合電子、指針的雙顯示的戶外運動Streamliner AD-Venture表。這是奠基於招牌Streamliner酒桶型表款而延伸的設計，具備了防震、輕盈和堅固等特色。而且44毫米尺寸的表殼由不同深淺綠色或灰色的植物脈紋和玳瑁紋的醋酸纖維製成。表圈和按鈕採用霧面黑色或卡其色PVD電鍍處理，強化了表款獨特的陽剛和運動特徵。

SWATCH推出BIG BOLD PLANETS全新行星系列，將目光放在未知且浩瀚無垠的宇宙。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD PLANETS全新行星系列腕表4,400元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD PLANETS全新行星系列腕表4,400元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD PLANETS全新行星系列腕表4,400元。圖／SWATCH提供

SWATCH BIG BOLD PLANETS全新行星系列腕表4,400元。圖／SWATCH提供