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韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻
韓國男子團體NCT 127即將於9月17日以正規的第3張專輯「Sticker」正式回歸歌壇。經紀公司SM娛樂在8月底宣布這個消息之後開放預購，在一天之內，「Sticker」的預購量就已經超過132萬張，相當驚人，這個成績也遠遠超越NCT 127去年3月發行的第二張正規專輯「NCT #127 Neo Zone」。隨著專輯發行日期將近，NCT 127也陸續在各大平台上曝光最新的宣傳照與造型，風格強烈、色調大膽猶如蜷川實花影像的時髦造型，令人耳目一新。
這次團員的全新造型嘗試，也都融入了夢幻搶眼、不分性別皆可配戴的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）Collection I系列首飾，以鮮豔的對比色彩交錯搭配高彩度的服裝和影像，在款式上則跳脫男女性別的分野，以大份量、幾何線條的切割水晶，讓團員整體造型更加帥氣活潑，凸顯NCT 127有別以往的獨特魅力。
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