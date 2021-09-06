韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻

韓國男子團體NCT 127即將於9月17日以正規的第3張專輯「Sticker」正式回歸歌壇。經紀公司SM娛樂在8月底宣布這個消息之後開放預購，在一天之內，「Sticker」的預購量就已經超過132萬張，相當驚人，這個成績也遠遠超越NCT 127去年3月發行的第二張正規專輯「NCT #127 Neo Zone」。隨著專輯發行日期將近，NCT 127也陸續在各大平台上曝光最新的宣傳照與造型，風格強烈、色調大膽猶如蜷川實花影像的時髦造型，令人耳目一新。

這次團員的全新造型嘗試，也都融入了夢幻搶眼、不分性別皆可配戴的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）Collection I系列首飾，以鮮豔的對比色彩交錯搭配高彩度的服裝和影像，在款式上則跳脫男女性別的分野，以大份量、幾何線條的切割水晶，讓團員整體造型更加帥氣活潑，凸顯NCT 127有別以往的獨特魅力。 施華洛世奇Collection 1系列Dulcis耳釘，4,990元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Millenia手鍊，16,900元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Harmonia頸鍊，31,900元。圖／施華洛世奇提供 韓團NCT 127成員MARK配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員HAECHAN楷燦配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員DOYOUNG道英配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員TAEIL泰一配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員JOHNNY配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員JAEHYUN在玹配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 韓團NCT 127成員YUTA悠太配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 施華洛世奇Collection 1系列Harmonia手鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Orbita項鍊，7,790元。圖／施華洛世奇提供 韓團NCT 127成員TAEYONG泰容配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB 施華洛世奇Collection 1系列Curiosa Cocktail戒指，16,900元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Lucent耳釘耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Millenia夾式耳環，1,990元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇Collection 1系列Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供