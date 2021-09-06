快訊

911關鍵一刻！ 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓團NCT 127成員JUNGWOO廷祐配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員JUNGWOO廷祐配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB

韓國男子團體NCT 127即將於9月17日以正規的第3張專輯「Sticker」正式回歸歌壇。經紀公司SM娛樂在8月底宣布這個消息之後開放預購，在一天之內，「Sticker」的預購量就已經超過132萬張，相當驚人，這個成績也遠遠超越NCT 127去年3月發行的第二張正規專輯「NCT #127 Neo Zone」。隨著專輯發行日期將近，NCT 127也陸續在各大平台上曝光最新的宣傳照與造型，風格強烈、色調大膽猶如蜷川實花影像的時髦造型，令人耳目一新。

這次團員的全新造型嘗試，也都融入了夢幻搶眼、不分性別皆可配戴的奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）Collection I系列首飾，以鮮豔的對比色彩交錯搭配高彩度的服裝和影像，在款式上則跳脫男女性別的分野，以大份量、幾何線條的切割水晶，讓團員整體造型更加帥氣活潑，凸顯NCT 127有別以往的獨特魅力。

施華洛世奇Collection 1系列Dulcis耳釘，4,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Dulcis耳釘，4,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia手鍊，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia手鍊，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Harmonia頸鍊，31,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Harmonia頸鍊，31,900元。圖／施華洛世奇提供
韓團NCT 127成員MARK配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員MARK配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員HAECHAN楷燦配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員HAECHAN楷燦配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員DOYOUNG道英配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員DOYOUNG道英配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員TAEIL泰一配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員TAEIL泰一配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員JOHNNY配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員JOHNNY配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員JAEHYUN在玹配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員JAEHYUN在玹配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員YUTA悠太配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員YUTA悠太配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
施華洛世奇Collection 1系列Harmonia手鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Harmonia手鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Orbita項鍊，7,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Orbita項鍊，7,790元。圖／施華洛世奇提供
韓團NCT 127成員TAEYONG泰容配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
韓團NCT 127成員TAEYONG泰容配戴施華洛世奇飾品。圖／摘自官方FB
施華洛世奇Collection 1系列Curiosa Cocktail戒指，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Curiosa Cocktail戒指，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Lucent耳釘耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Lucent耳釘耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia夾式耳環，1,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia夾式耳環，1,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Collection 1系列Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供

奧地利 品牌

延伸閱讀

NBA／期待湖人新陣容發揮 亞泰斯特：一生只出現一次

韓國瘋洗版的「乳酸多多冰棒」全家買得到！養樂多造型萌翻，融化再吃才叫內行

柏林愛樂數位音樂廳發展領先全球 專輯如藝術品

NBA／預告以灌籃大帝造型登場 湯普森頭帶護腕裝備上身

相關新聞

一隻手指可操控！BOWIO皮革磁吸閱讀燈 募資享早鳥優惠

在數位當道的時代，閱讀是一種生活態度，而紙張翻閱的觸感、獨有的氣味，對書迷而言更是無可取代。來自土耳其設計團隊打造的「B...

外星科技加持？SWATCH新表款自帶未來與神秘感！

在去年夏天時，SWATCH就曾在BIG BOLD系列，推出過以光譜（Spectrum）為概念的撞色表款，深受消費者喜愛。...

韓團NCT 127帥氣回歸 施華洛世奇華麗助攻

韓國男子團體NCT 127即將於9月17日以正規的第3張專輯「Sticker」正式回歸歌壇。經紀公司SM娛樂在8月底宣布...

威尼斯紅毯／祖母綠美翻 最奢華Zendaya項鍊近百克拉

2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。今年參展影片多好萊塢的知名明星，紅毯星光熠熠。值得注意的是，女...

以「夜」為靈感 愛馬仕秋冬限量唇膏神秘迷人！

每年都會推出兩季限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，今年秋冬限量版終於登場了！這次以「夜之光芒」為主題，運用...

買6送2！Mister Donut「4款寶可夢甜甜圈」再度登場

繼去年推出「寶可夢甜甜圈」之後，Mister Donut今年於9月7日起，再推出全新口味的寶可夢甜甜圈，除了皮卡丘甜甜圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。