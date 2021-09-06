威尼斯紅毯／祖母綠美翻 最奢華Zendaya項鍊近百克拉

2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。今年參展影片多好萊塢的知名明星，紅毯星光熠熠。值得注意的是，女星的紅毯珠寶，延續今年稍早在地中海另一端坎城影展的紅毯趨勢，祖母綠成為經典白鑽之外最受女星喜愛的彩色寶石。其中最具話題性的自然是寶格麗的代言人Zendaya柏在上鑲嵌近94克拉祖母綠的頂級珠寶項鍊！

當紅好萊塢新生代女星Zendaya出席她所主演的科幻巨作「沙丘」電影首映紅毯，選擇了一襲裸膚色的貼身高衩禮服，搭配有點刻意濡濕的髮型，與以往飄逸的紅毯風格相較更為成熟。而她胸前配戴的寶格麗Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊，以品牌經典的靈蛇圖騰環繞脖頸，蛇身環抱並輕銜中央近94克拉的頂級哥倫比亞祖母綠寶石，展現魅惑又迷人的華麗義式風格。搭配手上的祖母綠戒指也重逾11克拉，貴氣程度碾壓全場、卻又展現祖母綠的活潑年輕。

一起演出並出席「沙丘」首映紅毯的同劇英國演員莎朗鄧肯布魯斯特（Sharon Duncan-Brewster），也選擇了以祖母綠耳環搭配一身翠綠的禮服登上紅毯。她所配戴蕭邦Precious Lace系列耳環共鑲嵌3.62克拉祖母綠和鑽石，搭配一枚蕭邦Haute Joaillerie系列戒指，以兩顆半月形鑽石簇擁中央5.03克拉八角形階梯式切割祖母綠，典雅不失莊重。另一位英國女演員Ruth Wilson在出席「蒙娜麗莎與血月」全球首映紅毯時，也選擇了類似款式的水晶燈造型寶格麗祖母綠耳環，為她一身黑色天鵝絨的長袖禮服畫龍點睛。