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威尼斯紅毯／祖母綠美翻 最奢華Zendaya項鍊近百克拉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴的BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指，鉑金鑲嵌11.29克拉甜麵包山形切割哥倫比亞祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴的BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指，鉑金鑲嵌11.29克拉甜麵包山形切割哥倫比亞祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供

2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。今年參展影片多好萊塢的知名明星，紅毯星光熠熠。值得注意的是，女星的紅毯珠寶，延續今年稍早在地中海另一端坎城影展的紅毯趨勢，祖母綠成為經典白鑽之外最受女星喜愛的彩色寶石。其中最具話題性的自然是寶格麗的代言人Zendaya柏在上鑲嵌近94克拉祖母綠的頂級珠寶項鍊！

當紅好萊塢新生代女星Zendaya出席她所主演的科幻巨作「沙丘」電影首映紅毯，選擇了一襲裸膚色的貼身高衩禮服，搭配有點刻意濡濕的髮型，與以往飄逸的紅毯風格相較更為成熟。而她胸前配戴的寶格麗Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊，以品牌經典的靈蛇圖騰環繞脖頸，蛇身環抱並輕銜中央近94克拉的頂級哥倫比亞祖母綠寶石，展現魅惑又迷人的華麗義式風格。搭配手上的祖母綠戒指也重逾11克拉，貴氣程度碾壓全場、卻又展現祖母綠的活潑年輕。

一起演出並出席「沙丘」首映紅毯的同劇英國演員莎朗鄧肯布魯斯特（Sharon Duncan-Brewster），也選擇了以祖母綠耳環搭配一身翠綠的禮服登上紅毯。她所配戴蕭邦Precious Lace系列耳環共鑲嵌3.62克拉祖母綠和鑽石，搭配一枚蕭邦Haute Joaillerie系列戒指，以兩顆半月形鑽石簇擁中央5.03克拉八角形階梯式切割祖母綠，典雅不失莊重。另一位英國女演員Ruth Wilson在出席「蒙娜麗莎與血月」全球首映紅毯時，也選擇了類似款式的水晶燈造型寶格麗祖母綠耳環，為她一身黑色天鵝絨的長袖禮服畫龍點睛。

今年也是法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）首度贊助威尼斯影展，在開幕典禮上，義大利傳奇超模瑪莉亞卡拉波高諾（Mariacarla Boscono）以一席高衩單肩禮服亮相，並演繹了卡地亞最新的Sixième Sens系列頂級珠寶系列中，以祖母綠、縞瑪瑙、鑽石組成黑白綠經典三色的PERCUSSION項鍊與戒指，以辨識度極高的風格化設計，展現跨越時代與美學的經典優雅氣質。

眾女星配戴祖母綠珠寶出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／卡地亞、寶格麗、蕭邦提供
眾女星配戴祖母綠珠寶出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／卡地亞、寶格麗、蕭邦提供
露絲威爾遜配戴的BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環 ，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠共約21.52克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
露絲威爾遜配戴的BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環 ，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠共約21.52克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION雙指戒。圖／卡地亞提供
卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION雙指戒。圖／卡地亞提供
莎朗鄧肯布魯斯特配戴的蕭邦Precious Lace系列18K白金耳環，鑲有3.62克拉祖母綠和鑽石。圖／蕭邦提供
莎朗鄧肯布魯斯特配戴的蕭邦Precious Lace系列18K白金耳環，鑲有3.62克拉祖母綠和鑽石。圖／蕭邦提供
英國女星露絲威爾遜配戴BVLGARI頂級祖母綠珠寶出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
英國女星露絲威爾遜配戴BVLGARI頂級祖母綠珠寶出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴的BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌93.83克拉橢圓切割哥倫比亞祖母綠主石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴的BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌93.83克拉橢圓切割哥倫比亞祖母綠主石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI Magnifia系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石項鍊、Griffe系列鑽石耳環及頂級祖母綠與鑽石戒指，出席威尼斯影展紅毯。圖／寶格麗提供
卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION手環，白K金鑲嵌祖母綠、水晶、縞瑪瑙、鑽石，長鍊可拆為短鍊與手鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION手環，白K金鑲嵌祖母綠、水晶、縞瑪瑙、鑽石，長鍊可拆為短鍊與手鍊。圖／卡地亞提供
女演員莎朗鄧肯布魯斯特配戴蕭邦祖母綠珠寶出席第78屆威尼斯影展的「Dune」首映紅毯。圖／蕭邦提供
女演員莎朗鄧肯布魯斯特配戴蕭邦祖母綠珠寶出席第78屆威尼斯影展的「Dune」首映紅毯。圖／蕭邦提供
義大利超模Mariacarla Boscono配戴卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION項鍊與戒指出席威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供
義大利超模Mariacarla Boscono配戴卡地亞Sixième Sens頂級珠寶系列PERCUSSION項鍊與戒指出席威尼斯影展開幕典禮。圖／卡地亞提供

威尼斯 鑽石 珠寶

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