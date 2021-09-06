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以「夜」為靈感 愛馬仕秋冬限量唇膏神秘迷人！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#71 Orange Brûlé炙熱橘紅，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#71 Orange Brûlé炙熱橘紅，2,500元。圖／愛馬仕提供

每年都會推出兩季限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，今年秋冬限量版終於登場了！這次以「夜之光芒」為主題，運用巧妙的色彩來呈現夜晚火光和暗影交織的迷人魅力，唇膏管身也有全新的配色組合，勢必又將讓彩妝迷們爭相搶購！

2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏色選，分別是Rose Tamisé薄霧玫瑰調、Orange Brûlé炙熱橘紅調和Rose Magenta洋紅玫瑰調。Rose Tamisé薄霧玫瑰呈現的是散發空靈感的朦朧美，曖昧的乾燥玫瑰調像是罩了一層薄霧那樣神秘。相較之下，Orange Brûlé炙熱橘紅和Rose Magenta洋紅玫瑰則是更濃郁飽和，前者是宛如火紅明月的熱情橘色，後者流露出絢爛豔麗的嬌媚感。

唇膏管身由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy打造，運用濃黑色、深灰色和棕色管環組合出節奏鮮明的色彩韻律，搭配明亮的電藍色、紅色、帶螢光的綠色，也像是以抽象的形式呈現出夜晚不同時分的景致變化，冷靜中帶著濃烈的情緒。此系列依然可替換蕊芯，將於9月15日起在愛馬仕全球精選銷售據點限量開賣。

愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列2021秋冬限量版登場，以「夜之光芒」為主題，運用巧妙的色彩來呈現夜晚火光和暗影交織的迷人魅力。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列2021秋冬限量版登場，以「夜之光芒」為主題，運用巧妙的色彩來呈現夜晚火光和暗影交織的迷人魅力。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#49 Rose Tamisé薄霧玫瑰，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#49 Rose Tamisé薄霧玫瑰，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#74 Rose Magenta洋紅玫瑰，2,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏，#74 Rose Magenta洋紅玫瑰，2,500元。圖／愛馬仕提供
唇膏管身由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy打造，像是以抽象的形式呈現出夜晚不同時分的景致變化，冷靜中帶著濃烈的情緒。圖／愛馬仕提供
唇膏管身由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy打造，像是以抽象的形式呈現出夜晚不同時分的景致變化，冷靜中帶著濃烈的情緒。圖／愛馬仕提供

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