以「夜」為靈感 愛馬仕秋冬限量唇膏神秘迷人！

每年都會推出兩季限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，今年秋冬限量版終於登場了！這次以「夜之光芒」為主題，運用巧妙的色彩來呈現夜晚火光和暗影交織的迷人魅力，唇膏管身也有全新的配色組合，勢必又將讓彩妝迷們爭相搶購！

2021秋冬限量版-夜之光芒唇膏色選，分別是Rose Tamisé薄霧玫瑰調、Orange Brûlé炙熱橘紅調和Rose Magenta洋紅玫瑰調。Rose Tamisé薄霧玫瑰呈現的是散發空靈感的朦朧美，曖昧的乾燥玫瑰調像是罩了一層薄霧那樣神秘。相較之下，Orange Brûlé炙熱橘紅和Rose Magenta洋紅玫瑰則是更濃郁飽和，前者是宛如火紅明月的熱情橘色，後者流露出絢爛豔麗的嬌媚感。