精緻的性感辣味！香奈兒重現70年代時髦夜店穿搭

因應防疫考量，相信很多人對久違了的night club生活也非常想念吧？香奈兒秋冬系列正是以這樣的概念為設計靈感，將夜晚狂歡的愉悅展現在服裝上，夜空的點點繁星、舞池中的雷射光束等，都變成各種裝飾細節，細看遠看各有不同效果，令人回憶起夜生活的美好時光。

本季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）打造出帶有1970年代叛逆感的巴黎女性魅力，並注入中性風情。雙排扣外套、銳利高聳的肩線、參考滑雪褲外型設計的長褲、丹寧雪紡拼接設計等，都充滿個性意味，展現難以忽視的強悍氣息。蕾絲貼身上衣或連身套裝，則是為層次穿搭增添性感火辣的細膩質感。

而創作出「白天、黑夜都可以穿」的黑色系服飾，也是維吉妮維婭本季強調的重點，像是帶有休閒感的黑色針織外套，外型垂墜慵懶，但一顆顆的珍珠裝飾又讓整件衣服呈現出夜晚裝束的隆重感。珍珠吊帶、羽毛洋裝的黑色透膚絲質上身，都兼顧到精緻裝飾穿搭的樂趣。深色外套上的金蔥與亮片，更像夜晚天空中的閃爍的星星。五顏六色宛如寶石的設計，也以熱印手法為深色系的服飾點綴華麗熱鬧感，許多扣子的材質也像是雷射光束般的高調。

冬日「滑雪運動」也是另一大設計重點，但維吉妮維婭卻將實穿與精緻裝扮兩種對立的概念混搭在此系列中。所以我們可以看到民俗風濃厚的費爾島毛衣（Fair Isle Sweater），內搭襯衫或蕾絲貼身裝，更有俐落女人味。配有口袋設計的長褲外，也可見到費時打造的亮片刺繡。色彩繽紛的短羊毛外套、毛毛包和靴款，俏皮可愛又溫暖。

每季都少不了的經典雙C Logo，透過許多細膩的工藝呈現。像是鋪棉長大衣上的鏤空雙C，局部展現出內裡的斜紋軟呢，高領貼身上衣上面也有粉紅色雙C羽飾標誌。一件花費23道工序打造而成的淺色高腰牛仔褲，也運用不同色調的雙C裝飾呈現結霜效果。