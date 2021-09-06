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威尼斯紅毯／沙丘雙帥！甜茶黑白極簡 張震低調炫豹

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
提摩西夏勒梅與張震配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
提摩西夏勒梅與張震配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供

2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。眾所期待的科幻經典改編「DUNE 沙丘瀚戰」於9月3日舉辦首映，男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與在劇中飾演家族醫生的台灣男星張震都出席了盛大的紅毯。巧妙的是，雙帥都選擇了法國精品卡地亞（CARTIER）的胸針與戒指來搭配正式的黑色服裝，不過兩人的風格選擇各有巧妙不同。

穿著始終帶點潮流氣息的提摩西夏勒梅，穿著由Haider Ackermann設計綴滿黑色亮片的圓領衫和長褲，在珠寶的選擇上也以雙色對比洋溢年輕街頭風格。他所配戴的卡地亞LOVE系列螺絲造型戒指，結合了黑色陶瓷、整圈鑽石、以及裝飾螺絲圖騰的白K金材質，不同寬窄與材質的對比。因為穿的不是西裝，所以他將胸針別在內搭襯衫的袖口，是一款卡地亞於2000年間以縞瑪瑙打造成的雙箭頭三角錐造型胸針，在出其不意的地方形成視覺上的焦點，將時髦程度完全升級。

不過有時老派就是有味道。已經44歲的熟男張震，則是以傳統的晚宴西裝登上紅感，帥氣程度更添韻味。為完成莊重的穿搭，他配戴了款全鑲鑽的卡地亞美洲豹戒指，立體又靈動的美洲豹在指尖纏繞，低調又高雅。而他在胸前則搭配了一款1960年代的骨董胸針，以黃K金勾勒立體如軌道的圓滑弧線，中央妝點一枚花式切割鑽石組成的六角形鑽石星星，為整體造型注入迷人的優雅。

卡地亞骨董系列LOVE戒指，2017年製，白K金、鑽石、黑色陶瓷。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董系列LOVE戒指，2017年製，白K金、鑽石、黑色陶瓷。圖／卡地亞提供
張震配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
張震配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅配戴卡地亞胸針與戒指出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／卡地亞提供
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a
「甜茶」提摩西夏勒梅穿Haider Ackermann配戴卡地亞出席威尼斯影展電影首映紅毯。圖／摘自IG @h.a

威尼斯 鑽石 美洲豹

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