威尼斯紅毯／沙丘雙帥！甜茶黑白極簡 張震低調炫豹

2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。眾所期待的科幻經典改編「DUNE 沙丘瀚戰」於9月3日舉辦首映，男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與在劇中飾演家族醫生的台灣男星張震都出席了盛大的紅毯。巧妙的是，雙帥都選擇了法國精品卡地亞（CARTIER）的胸針與戒指來搭配正式的黑色服裝，不過兩人的風格選擇各有巧妙不同。

穿著始終帶點潮流氣息的提摩西夏勒梅，穿著由Haider Ackermann設計綴滿黑色亮片的圓領衫和長褲，在珠寶的選擇上也以雙色對比洋溢年輕街頭風格。他所配戴的卡地亞LOVE系列螺絲造型戒指，結合了黑色陶瓷、整圈鑽石、以及裝飾螺絲圖騰的白K金材質，不同寬窄與材質的對比。因為穿的不是西裝，所以他將胸針別在內搭襯衫的袖口，是一款卡地亞於2000年間以縞瑪瑙打造成的雙箭頭三角錐造型胸針，在出其不意的地方形成視覺上的焦點，將時髦程度完全升級。