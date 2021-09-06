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威尼斯紅毯／沙丘雙帥！甜茶黑白極簡 張震低調炫豹
2021年的威尼斯影展自上週9月1日起於威尼斯的麗都展開。眾所期待的科幻經典改編「DUNE 沙丘瀚戰」於9月3日舉辦首映，男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與在劇中飾演家族醫生的台灣男星張震都出席了盛大的紅毯。巧妙的是，雙帥都選擇了法國精品卡地亞（CARTIER）的胸針與戒指來搭配正式的黑色服裝，不過兩人的風格選擇各有巧妙不同。
穿著始終帶點潮流氣息的提摩西夏勒梅，穿著由Haider Ackermann設計綴滿黑色亮片的圓領衫和長褲，在珠寶的選擇上也以雙色對比洋溢年輕街頭風格。他所配戴的卡地亞LOVE系列螺絲造型戒指，結合了黑色陶瓷、整圈鑽石、以及裝飾螺絲圖騰的白K金材質，不同寬窄與材質的對比。因為穿的不是西裝，所以他將胸針別在內搭襯衫的袖口，是一款卡地亞於2000年間以縞瑪瑙打造成的雙箭頭三角錐造型胸針，在出其不意的地方形成視覺上的焦點，將時髦程度完全升級。
不過有時老派就是有味道。已經44歲的熟男張震，則是以傳統的晚宴西裝登上紅感，帥氣程度更添韻味。為完成莊重的穿搭，他配戴了款全鑲鑽的卡地亞美洲豹戒指，立體又靈動的美洲豹在指尖纏繞，低調又高雅。而他在胸前則搭配了一款1960年代的骨董胸針，以黃K金勾勒立體如軌道的圓滑弧線，中央妝點一枚花式切割鑽石組成的六角形鑽石星星，為整體造型注入迷人的優雅。
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